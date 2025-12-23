NHL:n kulisseissa kuplii ja porisee. Eläköitynyttä legendaa houkutellaan takaisin askiin.

Pohjois-Amerikan kiekkoympyröiden piinkova sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun kertoo X:ssä, että viime kauteen uransa päättänyttä kanadalaisvahti Marc-Andre Fleurya kysellään useista eri suunnista palaamaan takaisin NHL:ään.

– Ei luultavasti yllättävää, mutta kuulemani mukaan muutamat joukkueet ovat tsekanneet Marc-Andre Fleurylta, olisiko mitään mahdollisuutta, että hän pelaisi vielä. En ole yllättynyt, että joukkueet, joilla on maalivahtitarpeita, ovat tarkistelleet asiaa, LeBrun kirjoittaa X:ssä.

41-vuotias Fleury on yksi kaikkien aikojen NHL-vahdeista. Kanadanranskalainen on sarjan maalivahtien voittotilastossa toisena maanmiehensä Martin Brodeurin jälkeen.

Fleury tuli tunnetuksi Pittsburgh Penguinsin 2010-luvun loistovuosien muurina. Hän voitti seurassa kolme Stanley Cupia.

Maalivahti pelasi uransa lopussa reilut kolme kautta Minnesotassa. Hän edusti myös Vegasia ja Chicagoa. Fleury pelasi viimeiset kilpailulliset ottelunsa viime kevään MM-kisoissa, mutta piipahti vielä Pittsburghin maalilla jäähyväisten merkeissä syyskuun harjoituspelissä.