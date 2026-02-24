Amnesty Suomi varoittaa, että epäonnistuminen Ukrainassa voi tietää kansainvälisen oikeusjärjestelmän romuttumista.
Ukrainalaisten humanitäärinen tilanne on nyt ehkä huonompi kuin kertaakaan Ukrainan sodan aikana, arvioi Amnesty Suomen ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro MTV Uutisille.
Esimerkiksi Venäjän hyökkäykset siviilien elämän edellytyksiin, kuten energiainfrastruktuuriin, ovat Laajapuron mukaan selkeä humanitäärisen oikeuden vakava loukkaus.
Tämän lisäksi sodan aikana Venäjän joukkojen tekemät ihmisoikeusloukkaukset ovat olleet tavallisia. Laajapuro mainitsee muun muassa vankien kidutuksen, ihmisten pakkosiirrot ja lapsikaappaukset.
– Tuntuu, että koko ukrainalaista identiteettiä koetetaan pyyhkiä pois, hän arvioi.
Kansainvälinen oikeusjärjestelmä voi menettää merkityksensä
Laajapuro varoittaa, että Ukrainalta ei voi vaatia alueluovutuksia rauhanneuvottelujen nimissä. Kansainvälinen oikeusjärjestelmä on vaarassa romuttua, jos ukrainalaisten täytyy luopua oikeuksistaan rauhan saamiseksi.