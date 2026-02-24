Liiketoiminta ja kehitys

Laajapuro varoittaa, että Ukrainalta ei voi vaatia alueluovutuksia rauhanneuvottelujen nimissä. Kansainvälinen oikeusjärjestelmä on vaarassa romuttua, jos ukrainalaisten täytyy luopua oikeuksistaan rauhan saamiseksi.

– Tuntuu, että koko ukrainalaista identiteettiä koetetaan pyyhkiä pois, hän arvioi.

Tämän lisäksi sodan aikana Venäjän joukkojen tekemät ihmisoikeusloukkaukset ovat olleet tavallisia. Laajapuro mainitsee muun muassa vankien kidutuksen, ihmisten pakkosiirrot ja lapsikaappaukset.

Ukrainalaisten humanitäärinen tilanne on nyt ehkä huonompi kuin kertaakaan Ukrainan sodan aikana, arvioi Amnesty Suomen ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro MTV Uutisille.

MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa Laajapurolta kysyttiin, riittääkö muulla maailmalla tuki ja kyky kukistaa Venäjä.

– Vaikeaahan se on, mutta ehdottomasti riittää, jos vain halutaan. Siinä tarvitaan sitä johdonmukaisuutta ja kansainvälisen oikeuden kunnioitusta.

– Jos näin ei tehdä, vahvemman oikeus voittaa ja koko kansainvälinen oikeusjärjestelmä menettää merkityksensä.