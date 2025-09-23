Palestiinan tunnustamista koskeva kokous järjestettiin New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa Palestiinan valtion tunnustaminen on noussut laajasti esiin.

Suomessa 20 vuotta asunut suomenpalestiinalainen Yehia El-Sayed, kertoi oman näkemyksensä asiasta MTV Uutiset Livessä.

– Moni YK-maa on oikealla tiellä. Tunnustus tarkoittaa, että meillä on oikeus olla olemassa ja saada oma maamme takaisin.

El-Sayed ilmaisi myös pettymyksensä Suomen linjaan.

– Olen pettynyt Suomen ulkopoliittiseen linjaan, koska olen aina ajatellut, että Suomi puolustaa ihmisoikeuksia. Palestiinalaisten kohdalla Suomi ei ole toiminut oikein.

Huoli äärijärjestö Hamasin palkitsemisesta

Palestiinan tunnustamiseen liittyvä kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, ettei tunnustus ratkaisisi Gazan tilannetta tai poistaisi siviilien kärsimystä.

Palestiina-kysymyksessä huolta on herättänyt myös se, merkitsisikö Palestiinan tunnustaminen äärijärjestö Hamasin tekojen hyväksyntää.

– Aina kysellään Hamasista, vaikka palestiinalaisten tilanne on jatkunut lähes 77 vuotta. Hamas on ollut olemassa vain 20–30 vuotta, mutta palestiinalaisten asia paljon kauemmin, El-Sayed kertoo.

Palestiinalaisten tilanteella El-Sayed viittaa siihen, että heillä ei ole ollut omaa valtiota vuoden 1948 jälkeen. Silloin brittiläisen Palestiinan mandaattialue hajosi ja Israel julistautui itsenäiseksi.

Koko kansan asia

El-Sayed ei pidä Palestiinan tunnustamista Hamasin palkitsemisena, vaan koko Palestiinan kansan asiana.

– Gaza on ollut saarrossa lähes 20 vuotta. Kansanmurha pitäisi saada loppumaan.

Euroopan maista vain reilu kolmasosa on tunnustanut Palestiinan, ja Suomi sekä Tanska ovat ainoat Pohjoismaat, jotka eivät ole vielä tehneet tunnustusta.