Hallitus on epäonnistunut, arvioi enemmistö kansasta.

Enemmistö suomalaisista katsoo, että hallitus on epäonnistunut useimpien asioiden hoidossa. Asia selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Vastaajien tuli tutkimuksessa antaa arvio hallituksen onnistumisesta 16 asiassa. Hallitus sai enemmistöltä erittäin tai melko hyvän arvosanan vain yhdessä asiassa: ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Eniten tyytymättömyyttä kohdistuu hallituksen toimiin sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyydessä ja maan taloudessa.

Tutkimuksen toteutti Verian, joka haastatteli maalis-huhtikuun vaihteessa yli tuhatta ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on koko aineiston tasolla vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.