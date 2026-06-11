Etelä-Afrikan pelurit laittoivat laulaen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Etelä-Afrikan joukkue teki tyylikkään sisääntulon Méxicon Estadio Aztecalle, jossa se pelaa tänään torstaina jalkapallon MM-turnauksen avausottelun Meksikoa vastaan.
Etelä-Afrikan pelaajat lauloivat nimittäin yhteen ääneen tunteen palolla kulkiessaan linja-autosta stadionille.
Laulu raukui myöhemmin myös, kun eteläafrikkalaispelaajat kulkivat pelaajatunnelissa kohti matsia. Osa pelureista löi myös käsillään rytmiä.
Ja mikäs on iloa irti ottaessa, kun huomioi, että Etelä-Afrikan edellisestä kerrasta miesten MM-kisoissa on tovi vierähtänyt. Viimeksi se oli mukana vuonna 2010 isännöidessään turnausta.
Meksikon ja Etelä-Afrikan välinen MM-kisojen avausottelu käynnistyy Suomen aikaa kello 22.