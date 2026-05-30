Ajatus kesälomien siirtämisestä elokuulle jakaa työelämässä olevia suomalaisia, selviää Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista 39 prosenttia kertoi vastustavansa siirtoa, 35 prosenttia kannatti sitä ja 26 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Opetusministeri, RKP:n Anders Adlercreutz on esittänyt, että koulujen kesäloman alkua siirrettäisiin kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi.
Tutkimuslaitos Verianin kyselyyn vastasi toukokuussa yli tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa työllisiä olivat palkansaajat, yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä lomautetut ja työttömät.