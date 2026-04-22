Hallituksen kaksipäiväinen kehysriihi valmistuu iltapäivällä, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi lähtiessään Säätytalosta eduskunnan istuntoon.

Neuvotteluja pitkitti bensapumpun hinta, joka on tärkeimpiä asioita perussuomalaisille. Kokoomus ja RKP ovat vastustaneet jakeluvelvoitteen laskemista.

Hallituslähteiden mukaan se vesittäisi osittain esimerkiksi Nesteen sijoitussuunnitelmia.

Jakeluvelvoite oli myös iso kiistakysymys hallitusneuvotteluissa kesällä 2023.

Jakeluvelvoite määrittelee, kuinka paljon Suomessa pitää myydä biopolttoaineita. Biopolttoaineet ovat jakelijoille kalliimpia kuin fossiiliset, mikä näkyy autoilijoille pumppuhinnassa.

Orpo sanoi aamulla Säätytalon portailla hallituksen olevan kehysriihessään lähellä ratkaisuja. Hänen mukaansa neuvottelujen eri osa-alueita viimeistellään.

– Oma tavoitteeni on se, että me pystyisimme iltapäivällä päättämään ja tiedottamaan riihen tuloksista, Orpo kertoi.

Hallitus jatkaa tänään kehysriihessä neuvotteluja siitä, minkälaisia helpotuksia Suomen hankalaan työllisyys- ja taloustilanteeseen olisi löydettävissä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) luonnehti aiemmin aamulla, että asiat ovat vielä vähän kesken. Hän ennakoi, ettei neuvotteluissa tulisi valmista ennen eduskunnan istuntoa, mutta hän piti myös mahdollisena, että päätös venyy iltaan.

Kasvupaketti tulossa

Hallitus on päässyt alustavaan sopuun kotitalousvähennyksen nostamisesta jo kesällä. Myös korjausrakentamiseen on tulossa tukea tänä vuonna.