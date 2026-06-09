Keskustelu naiskannattajien houkuttelemisesta puhutti Huomenta Suomen Politiikan toimittajat osiossa.
Kokoomukselta on tiedusteltu syitä sille, miksi naisten osuus puolueen äänestäjäkunnassa on pudonnut.
Naisten osuus puolueen äänestäjistä on noin 34 prosenttiin, kun se vuonna 2019 oli 46 prosenttia.
Puoluesihteeri Maggie Keskinen harmitteli aiemmin HS:lle, että taloudenhoito ja suurvaltapolitiikka ovat jättäneet keskustelussa jalkoihinsa ilmastonmuutoksen torjumisen, koulutuksen ja sivistyksen.
Eduskuntaryhmä puheenjohtaja Jukka Kopra tarjosi kokoomuksen puoluekokouksessa keinoksi sitä, että puolueen pitäisi tuoda enemmän "naisille tärkeitä teemoja".
Lue lisää: Kokoomuksen Keskinen somevaikuttajien vierailusta Kesärantaan: "Ei ollut meikäläisen tai puoluetoimiston keksimä stuntti"
Huomenta Suomen Politiikan toimittajat osiossa ihmeteltiiin jakoa miehiä ja naisia kiinnostaviin aiheisiin.