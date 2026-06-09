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Huomenta Suomen Politiikan toimittajat osiossa ihmeteltiiin jakoa miehiä ja naisia kiinnostaviin aiheisiin.

Kokoomuksen Keskinen somevaikuttajien vierailusta Kesärantaan: "Ei ollut meikäläisen tai puoluetoimiston keksimä stuntti"

Eduskuntaryhmä puheenjohtaja Jukka Kopra tarjosi kokoomuksen puoluekokouksessa keinoksi sitä, että puolueen pitäisi tuoda enemmän "naisille tärkeitä teemoja".

Puoluesihteeri Maggie Keskinen harmitteli aiemmin HS:lle , että taloudenhoito ja suurvaltapolitiikka ovat jättäneet keskustelussa jalkoihinsa ilmastonmuutoksen torjumisen, koulutuksen ja sivistyksen.

Kokoomukselta on tiedusteltu syitä sille , miksi naisten osuus puolueen äänestäjäkunnassa on pudonnut.

Onko politiikassa naisten ja miesten aiheita? "En allekirjoita"

Onko politiikassa naisten ja miesten aiheita? "En allekirjoita"

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Onko politiikassa naisten ja miesten aiheita? "En allekirjoita"

– En allekirjoita, etteivätkö kovat talousaiheet kiinnostaisi naisia, sanoi MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Anu Korhonen.

Väestötasolla on havaittu eroja siinä, millaiset teemat kiinnostavat naisia tai miehiä.

Esimerkiksi vuoden 2023 eduskuntaalien alla tehdyssä MTV Uutisten kyselyssä vastaajat saivat valita viisi tärkeintä teemaa 25 teeman joukosta.

Sekä naisten että miesten joukossa tärkeimmäksi koettiin sote-palvelut, jonka nimesi 33 prosenttia miehistä, ja 63 prosenttia naisista.

Miehet nimesivät seuraavaksi useimmiten verotuksen (33 %) ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan (32 % ) sekä valtion velkaantumisen (31 %).

Naisten kohdalla seuraavaksi tärkeimmät olivat ruoan hinta (35 %) ja opetus ja koulutus (31 %) ,vanhusten hoito (31 %) sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka (29 %)