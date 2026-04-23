Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) pitää hallituksen tekemiä asiakasmaksujen korotuksia ikävinä, mutta välttämättöminä.
Hallitus päätti eilen kehysriihessä uusista asiakasmaksuista sekä asiakasmaksujen korotuksista. Esimerkiksi terveyskeskusmaksua nostetaan viidenneksellä, minkä lisäksi hammashoidon maksut kallistuvat.
Samalla esimerkiksi vanhusten palveluasumisen maksuja korotetaan osana sosiaalihuollon palvelu-uudistusta.
Rydman sanoo STT:n haastattelussa, että iso osa asiakasmaksuista on sellaisia, että ne eivät monta kertaa elämässä omalle kohdalle osu.
Ministerin mukaan valtiontalouden ollessa tiukilla on parempi korottaa maksuja kuin leikata palveluista.
Rydman yhdistäisi lapsijärjestöjä
Wille Rydman (ps.) olisi valmis yhdistämään sote-järjestöjä.
Kehysriihessä päätettyjen järjestöleikkausten myötä myös järjestöjen avustuskriteerejä tullaan tarkastelemaan uusiksi.
Rydmanin mukaan keskeistä on huomioida, että sote-järjestöistä usea toimii samalla alalla. Hän nostaa STT:n haastattelussa esimerkiksi lapsijärjestöt kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n.
Rydmanin mukaan järjestöjen päällekkäistä hallinnollista taakkaa voisi keventää. Se voisi tarkoittaa järjestöjen yhdistymisiä.