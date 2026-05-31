Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan viestit SDP:n ja vihreiden puoluekokouksista olivat huolestuttavia.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan eläkejärjestelmää on tarkasteltava ensi vaalikaudella, kun edessä voi olla yli 10 miljardin euron sopeutustarve. Orpo kommentoi asiaa Ylen pääministerin haastattelutunnilla.
– Se on otettava tarkasteluun niin, että maksettaviin eläkkeisiin ei tarvitsisi puuttua, vaan lähdettäisiin liikkeelle siitä, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Ja eläkeikä on sellainen elementti, jota on syytä tarkastella, Orpo sanoo Ylellä.
Eläkettä kertyy työnteon lisäksi myös tutkintoon johtavasta opiskelusta sekä joistakin sosiaalietuuksista, kuten ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta.
Kokoomus ja SDP ovat viime päivinä moittineet toistensa talouslinjoja, ja vaatineet säästökohteiden julkistamista.
Orpon mukaan kokoomus tulee syksyllä esittämään velkajarrusovun mukaisen säästölistansa ensi kaudelle. Samalla puolue ottaa tarkemmin kantaa siihen, miten eläkejärjestelmästä voitaisiin saada säästöjä.
"Ei ole enää varaa tuhlaileviin poliitikkohin"
Kaikki eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet niin sanottuun velkajarrusopimukseen,