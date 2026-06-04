Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman toppuuttelivat arvioita, joiden mukaan puolustusmenot olisi tuplattava muutaman vuoden kuluessa.
Riikka Purra (ps.) ja Antti Lindtman (sd.) olivat muutamista kysymyksistä yhtä mieltä Politiikan toimittajat ry:n tentissä.
Kumpikin puoluejohtaja on valmis nostamaan puolustusmenoja entisestään, mutta ei ehkä noin 15 miljardiin asti, kuten parlamentaarinen työryhmä alkuviikosta raportoi.
Alkuviikolla parlamentaarinen työryhmä sai Puolustusvoimien uhka-arvioiden pohjalta valmiiksi raportin, jonka mukaan puolustusmenot voisivat nousta noin 15 miljardiin euroon vuonna 2030. Se olisi kaksinkertainen summa nykyiseen verrattuna ja reilusti yli Naton tavoitetason, joka on 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Puolustuskyvyn rahatarpeet verrattuna Naton tavoitetasoon.MTV
Puolustukseen on sekä Sdp:n että Perussuomalaisten mukaan satsattava nykyistäkin enemmän, mutta jossakin menee raja.
– Ei ole tietenkään mahdollista, että tulevalla vaalikaudella piikki on täysin auki. Kyllähän nämä (puolustusmenot) täytyy sovittaa yhteen julkisen talouden todellisuuteen, Lindtman sanoi.
Riikka Purra korosti, että puolustusmenoja on päätetty lisätä aiempien uhka-arvioiden perusteella. Hän ei yllättynyt, kun uusia menokohteita on ilmeisesti taas kehitelty.