Riikka Purra korosti, että puolustusmenoja on päätetty lisätä aiempien uhka-arvioiden perusteella. Hän ei yllättynyt, kun uusia menokohteita on ilmeisesti taas kehitelty.

Kumpikin puoluejohtaja on valmis nostamaan puolustusmenoja entisestään, mutta ei ehkä noin 15 miljardiin asti, kuten parlamentaarinen työryhmä alkuviikosta raportoi.

Mistä säästetään?

Tulevien säästökohteiden osalta molemmat puoluejohtajat ilmoittivat kannattavansa hallinnon karsimista ja ehkä myös joidenkin indeksien jäädytystä.

– Jos katsotaan budjetin pääkohtia ja sitä, mistä enemmistö menoista koostuu, niin ne ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, tulonsiirrot, eläkkeet ja niin edelleen. Olen sanonut koko ajan, että tämän kokoisia sopeutustoimia ei kyetä tekemään ilman, että puututaan budjetin suurimpiin kokonaisuuksiin, Purra puhui.