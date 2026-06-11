Janette Lepistö on nyt kaikkien aikojen lyöjäkuningatar.

Janette Lepistö siirtyi torstaina naisten Superpesiksen kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkeen.

Lapuan Virkiän 30-vuotias tähtipelaaja löi ottelussa Joensuun Mailaa vastaan avausjaksolla jo kolme juoksua ja toisella jaksolla vielä yhden juoksun. Koko uralla iskettyjä juoksuja hänellä on nyt 844.

Tilaston piikkipaikkaa vuodesta 2013 tähän saakka piti Tanja Vehniäinen 843 lyödyllä juoksulla.

Lepistö nousi torstaina jo avausjaksolla uransa 843. juoksullaan ykköseksi suuremmalla määrällä kunnareita. Niitä hänellä on lyödyistä juoksuistaan kaikkiaan 42, Vehniäisellä 20.

Juhlajuoksunsa Lepistö nasautti iskemällä pitkän kumuran taakse väliin. Toinen Virkiän kasvatti Emma Kiviniemi juoksi kolmoselta kotiin. Lapualaisyleisö osoitti Lepistölle seisaaltaan suosiota.

– Nyt yritän keskittyä peliin. On (ennätys) ollut talvesta asti mielessä, mutta olen tietoisesti kääntänyt sen voimavaraksi itselleni ja koen, että olen onnistunut siinä, lyöjäkuningatar sanoi Ruudun haastattelussa.

Virkiä voitti ottelun 2–0 (8–5, 3–2).

844 lyötyyn juoksuun Lepistö tarvitsi vain 270 ottelua, Vehniäisellä meni 843 iskettyyn juoksuun 359 matsia.

Juttua päivitetty tilastoilla ottelun päättymisen jälkeen klo 21.23.