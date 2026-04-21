Hallitus päättää tänään alkaneessa kehysriihessään muun muassa 400 miljoonan euron säästöistä, sekä uusista kasvu- ja työllisyystoimista, vahvisti pääministeri Petteri Orpo (kok.) aamulla ennen neuvottelujen alkamista.

MTV Uutisten saamista tiedoista selviää, että noin 400 miljoonan euron säästöissä on kyse pitkälti hallituksen aiemmin sopimien säästöjen kohdentamisesta tai korvaavista säästöistä, joita tarvitaan siksi, etteivät aiemmin sovitut säästöt ole tuottaneet toivottua tulosta.

Noin puolet sotesta ja sosiaalihuollosta

Noin 400 miljoonan euron säästötarpeesta noin puolet, eli noin 200 miljoonaa euroa, on aiemmin päätettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalihuollon säästöjä, joiden kohdentumisesta hallitus nyt neuvottelee.

Noin 100 miljoonaa euroa on hallituksen keväällä 2024 sopimia sosiaalihuollon säästöjä, joiden kohdentumisesta ei saatu sovittua aiemmin silloisen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) johdolla.

Viime viikolla sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) kertoi, että 100 miljoonaa euron sosiaalihuollon säästöt löytyisivät muun muassa kuntouttavan työtoiminnan lakkauttamisesta sekä palveluasumisen, laitoshoidon ja kotipalveluiden asiakasmaksuja korottamisesta.

Lisäksi hallituksen on päätettävä kehysriihessä noin 108 miljoonan sote-säästöjen kohdentamisesta.

Näistä hallitus linjasi jo hallitusohjelmassaan, jossa se arvioi, että muun muassa soten palveluvalikoiman määrittelyllä ja vaikuttavuuden lisäämisellä saataisiin noin 108 miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Näiden toimeenpanosta ei ole sovittu aiemmin saatu sovittua, joten myös niistä hallitus neuvottelee nyt kehysriihessään.