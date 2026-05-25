Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitävät tiedotustilaisuuden drooniuhkiin varautumisesta noin kello 19.15. Voit seurata tiedotustilaisuutta suorana yllä olevasta videoikkunasta.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi jo viime viikolla järjestävänsä tänään maanantaina keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan parannuksia drooniuhkiin varautumiseen ja tiedottamiseen.
Keskustelutilaisuuteen osallistuu viranomaisia ja päättäjiä valtionhallinnosta, kunta- ja aluehallinnosta sekä työmarkkinajärjestöistä.
Keskustelutilaisuuden jälkeen Orpo ja Rantanen pitävät lyhyen tiedotustilaisuuden Säätytalossa noin klo 19.15.
Viime perjantaina drooniuhan jälkeen sekä hallituksen että opposition edustajat ovat toivoneet parempaa viestintää ja vaaratiedotusta kansalaisille.
Lisäksi keskustelua on herättänyt muun muassa se, pitääkö drooniuhan vuoksi jäädä pois töistä, ja tuleeko kotiin jääville työntekijöille maksaa palkkaa. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat erimielisiä palkanmaksuvelvoitteesta.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on aiheesta meneillään selvitys, jonka on määrä valmistua lähiviikkoina, kertoi työministeri Matias Marttinen (kok.) aiemmin HS:lle.