Monet jalkapallofanit ovat olleet huolissaan Yhdysvaltojen tiukoista maahantulorajoituksista.
Maailman seuratuin urheilutapahtuma jalkapallon MM-kisat avataan torstaina kello 22 Meksikon pääkaupungissa jo kolmatta kertaa.
MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seuraa MM-kisoja erittäin hikisissä tunnelmissa New Yorkissa, sillä ilmankosteus on valtava.
– Lämpöä on reilut 30 astetta sekä tänään että lauantaina, kun täällä New Yorkin ja New Jerseyn alueella pelataan ensimmäinen peli. Kuumuus ei tunnu silti vaikuttavan fanien tunnelmiin, Karppinen kertoo.
Yhdysvaltain tiukat maahantulorajoitukset ovat huolestuttaneet jalkapallokansaa.
New Yorkin Times Squarella myydään rinta rinnan jalkapallofanituotteita ja presidentti Donald Trumpin kannatustavaraa.
– Monien mielestä ne ovat ristiriidassa. Jalkapallon pitäisi olla koko maailmaa yhdistävä laji, mutta moni kokee, että Trumpin ja Yhdysvaltojen hallinnon tiettyihin maihin vihamielisesti kohdistuva maahanmuuttopolitiikka syrjii näitä maita, Karppinen selventää.