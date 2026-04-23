Valtiovarainministeriöltä ei ole tulossa tarkempia laskelmia hallituksen kehysriihen päätösten vaikutuksista talouskasvuun ja työllisyyteen.

Hallitus päätti eilen kehysriihessään uusista kasvu- ja työllisyystoimista ja säästöistä. Hallituksen mukaan päätökset vahvistavat talouskasvua ja parantavat työllistymisen edellytyksiä.

Valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoo, että toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta ministeriöllä ei ole arviota siitä, kuinka paljon hallituksen kehysriihipäätökset lisäävät työllisyyttä tai talouden kasvua.

– Toimet ovat kyllä oikean suuntaisia. Ne kohdistuvat relevantteihin kohteisiin eli ovat asiallisesti ja ajallisesti kohdistettuja, ja saavat yksityistä rahaa liikkeelle. Mutta meillä ei ole antaa arviota kasvuvaikutuksesta tai työllisyysvaikutuksista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, ettei hallituksella ole vielä aivan tarkkaa arviota päätösten kasvuvaikutuksista.

– Meillä ei ole vielä aivan tarkkaa arviota siitä, mikä se työllisyysvaikutus voisi olla. Mutta puhutaan pelkästään rakennusalalla tuhansien potentiaalista. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen osalta mahdollisuudet ovat suuria.

Majasen mukaan ministeriöltä ei ole tulossa tarkempia laskelmia kehysriihen päätösten vaikutuksista talouskasvuun tai työllisyyteen.

Hallitus päätti muun muassa kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottamisesta 2100 euroon. Lisäksi hallitus päätti määräaikaisesta energia-avustuksesta, jonka toivotaan vauhdittavan taloyhtiöiden energiakorjauksia ja korjausrakentamista ja siten piristävän rakennusalaa.

Hallitus päätti kehysriihessään noin 400 miljoonan euron säästöistä ensi vuodelle. Kyse on pääosin aiemmin sovittujen säästöjen kohdentamisesta ja korvaavista säästöistä muun muassa Lisäksi hallitus teki jonkin verran uusia säästöjä rahoittaakseen kasvu- ja työllisyystoimet, jotka vähentävät verotuloja lyhyellä aikavälillä. Hallituksen mukaan kehysriihipäätösten säästövaikutus kasvaa vuosittain niin, että vuoden 2030 säästöt ovat noin 540 miljoonaa euroa.