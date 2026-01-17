Pienille ja keskisuurille yrityksille tehdyn kyselyn perusteella etenkin teollisuuden näkymät näyttävät hyviltä.

Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) tuoreen kyselyn mukaan pk-yritysten liikevaihdon kasvu on kiihtynyt ja tilauskannat ovat vahvistuneet ja liikevaihdon kokonaiskasvuksi ennakoidaan tälle vuodelle noin kahdeksaa prosenttia. Kasvua odotetaan erityisesti esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa sekä teollisuudessa, mutta heikon kasvutahdin rakennusalalla selvästi maltillisemmin, joskin pahimman notkahduksen uskotaan olevan ohi.

Näissä ennusteissa on kuitenkin historiallisesti systemaattista optimismia, joten korjattu kasvuennuste on selvästi alhaisempi, Tesi kertoo yhteenvedossaan.

Noin kaksi kolmannesta kyselyn pk-yrityksestä kokee olevansa kasvuhakuinen tai voimakkaan kasvuhakuinen, joskin se on vahvasti toimialakohtaista. Esimerkiksi informaatio- ja viestintäalan yrityksistä kolmasosa kertoo olevansa voimakkaan kasvuhakuisia, mutta kuljetus- ja varastointialalla luku on vain kolme prosenttia.

Kansainvälistymisessä on niin ikään suuret erot, sillä lähes 80 prosenttia teollisuusalan yrityksistä joko toimi tai pyrki toimimaan kansainvälisesti. Rakentamisessa vain harvempi kuin joka viides yritys toimi näin.

Investoinnit takkuavat

Investointien puolella näkymä on harmaampaa. Viime vuodelle ennakoitu investointien kasvu jäi toteutumatta. Lähes puolet investointeja suunnitelleista yrityksistä kertoo joutuneensa lykkäämään hankkeitaan markkinaepävarmuuden ja rahoituksen kiristymisen takia.

– Erityisesti voimakkaan kasvuhakuiset teollisuuden yritykset, jotka tarvitsevat pääomia, kokevat rahoitusympäristön kiristyneen vuoden aikana. Tämä voi osaltaan rajoittaa vahvempaa kasvun käynnistymistä, sanoo Tesin strategia- ja tutkimusjohtaja tiedotteessa.