Sähköttömiä asiakkaita oli noin 160 kunnassa.

Suomessa kymmenettuhannet asiakkaat ovat yhä ilman sähköjä Hannes-myrskyn jäljiltä.

Maanantaiaamuna puoli viiden aikaan noin 35 000 asiakasta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan yhä ilman sähköjä. Sähköttömiä asiakkaita oli noin 160 kunnassa.

Hannes-myrsky riepotteli Suomea viikonloppuna.

Sähköyhtiöt kertoivat sunnuntaina, että myrskyn katkaisemien sähköjen korjaus voi kestää useita vuorokausia.

Sähkökatkojen lisäksi talvimyrsky aiheutti laajasti häiriöitä muun muassa juna- ja lentoliikenteessä. Junaliikenteessä on VR:n ja Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan myös vielä maanantaina useita pitkiä myöhästymisiä.