Sähköttömiä asiakkaita oli noin 160 kunnassa.
Suomessa kymmenettuhannet asiakkaat ovat yhä ilman sähköjä Hannes-myrskyn jäljiltä.
Maanantaiaamuna puoli viiden aikaan noin 35 000 asiakasta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan yhä ilman sähköjä. Sähköttömiä asiakkaita oli noin 160 kunnassa.
Hannes-myrsky riepotteli Suomea viikonloppuna.
Sähköyhtiöt kertoivat sunnuntaina, että myrskyn katkaisemien sähköjen korjaus voi kestää useita vuorokausia.
Sähkökatkojen lisäksi talvimyrsky aiheutti laajasti häiriöitä muun muassa juna- ja lentoliikenteessä. Junaliikenteessä on VR:n ja Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan myös vielä maanantaina useita pitkiä myöhästymisiä.