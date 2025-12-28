Hannes ei yltänyt hirmumyrskylukemiin.
Vaikka Hannes-myrsky sulki lentoasemia Lapissa ja katkoi sähköjä laajalti, ei se ollut Suomen mittakaavassa ennätyksellinen, kertoo Foreca.
Suurin Suomessa mitattu 10 minuutin keskituulen nopeus meriasemilla on mitattu Rauman Kylmäpihlajan havaintoasemalla 1.marraskuuta 2024. Tuolloin mittaustulokseksi saatiin 33,5 metriä sekunnissa, joka on Suomen toistaiseksi ainoa hirmumyrskyhavainto.
Myrskyä kutsutaan hirmumyrskyksi, jos 10 minuutin keskituulen voimakkuus on vähintään 33 metriä sekunnissa.
Luoteismyrsky erityisen tuhoisa
Hannes-myrskyn voimakkaimmat tuulet mitattiin Rauman Kylmäpihlajan havaintoasemalla, jossa 10 minuutin keskituuli oli lauantai-iltana enimmillään 31,4 metriä sekunnissa.
Voimakkain tuulenpuuska oli 37,2 metriä sekunnissa Forecan mukaan.
Tuulen tuhovoimaa lisäsi kuitenkin sen suunta. Puut ovat Suomessa tottuneempia lounaistuuleen, minkä vuoksi ne ovat alttiimpia kaatumaan Hanneksen kaltaisissa luoteismyrskyissä.
Lähteet: Foreca