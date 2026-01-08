Nainen kuoli maahanmuuttopoliisin luotiin Yhdysvalloissa. Video ei herkimmille.
Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin (ICE) agentti ampui autoa kuljettaneen 37-vuotiaan naisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa. Vahvistettu video näyttää hetken.
Muun muassa brittiläinen BBC on julkaissut yllä olevan sosiaalisessa mediassa kiertävän videon, joka on yhdysvaltalaisen The New York Timesin vahvistuksen mukaan aito video tilanteesta.
Videolla kaksi liittovaltion agenttia yrittävät saada naisen ulos autosta, joka osittain tukkii tien.
Auton kuljettaja peruuttaa, ajaa eteenpäin ja alkaa kääntyä. Tällöin kolmas agentti ampuu laukauksen ja jatkaa ampumista samalla kun auto ajaa hänen ohitseen.
Presidentti Donald Trumpin hallinnon alaisen sisäisen turvallisuuden ministeriön mukaan nainen yritti ajaa ICE:n agenttia päin yrittäen tappaa tämän, minkä vuoksi agentti avasi tulen.