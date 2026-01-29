Aston Martin liittyi kymmenentenä F1-tiiminä mukaan Barcelonan liepeillä Montmelossa ajettaviin yksityisiin, salaisiin testeihin. Adrian Neweyn suunnittelema, uusi ja odotettu AMR26-auto lennätettiin Englannista Espanjaan eilen keskiviikkona, ja Lance Stroll pääsi tänään tositoimiin testien neljännen ajopäivän viimeisellä tunnilla.

Kolmen ensimmäisen testipäivän aikana Montmelon radalle toi autonsa yhdeksän tallia 11:stä. Aston Martinin piti alun alkaenkin liittyä mukaan vain torstaiksi ja perjantaiksi. Williams puolestaan jättää tämän viikon testit kokonaan väliin ja valmistelee autonsa helmi-maaliskuussa Bahrainissa ajettaviin virallisiin talvitesteihin vasta aivan ensimmäisen testirupeaman alla.

Aston Martinin uutta AMR26-autoa on odotettu radalle kuumeisesti. Kyseessä on ensimmäinen auto, johon kaikkien aikojen menestyksekkäimpänä suunnittelijana pidetty Newey on päässyt vaikuttamaan.

Mestariautoja niin Williamsille, McLarenille kuin Red Bullille suunnitellut Newey, 67, aloitti Aston Martinin osakkaana ja "johtavana teknisenä kumppanina" maaliskuussa 2025, ja marraskuussa hänen kerrottiin ottavan hoitaakseen myös tallipäällikön tehtävät.

Syyksi testeistä myöhästymiselle on esitetty arvio, jonka mukaan Newey halusi viedä asiat äärimmilleen nyt, kun hänellä on kaikki valta käsissään.

Hänen kädenjälkeään Aston Martinin uuteen autoon onkin odotettu nähtäväksi innolla myös – ja erityisesti – siksi, että F1:ssä tehtiin maaliskuussa alkavalle kaudelle sääntöuudistus, jota monet pitävät lajin historian mittavimpana.

Tämä hetki koitti tänään iltapäivällä, kun sosiaalisessa mediassa jaettiin ensimmäisiä kuvia AMR26:sta.

– Adrian Neweyn suunnittelema AMR26 paljastuu, talli itse sanaili julkaisussaan.

Useampikin lajin seuraaja kuvaa autoa "radikaaliksi". Myös sarjaa tiiviisti seuraavien toimittajien ja asiantuntijoiden keskuudesta nousi esiin innostuneita reaktioita.

– Ensi näkemältä autosta paljastuvat hyvin aggressiiviset alaleikkaukset sivuponttoonissa ja hyvin mielenkiintoinen moottorisuoja, jossa on ainutlaatuinen ilmanottoaukon asemointi. Adrian Newey on paiskinut kovasti hommia, pitkän linjan F1-toimittaja Jon Noble arvioi X-tilillään.

Myöhemmin Noble lisäsi vielä, että myös jousitus on "kiehtova".

– Katsokaa noita sivuponttooneita! Sky Sportsin asiantuntija ja entinen F1-kuski Karun Chandhok hämmästelee.

Tekninen asiantuntija Matthew Somerfield teki edellä mainittujen huomioiden lisäksi nostoja esimerkiksi keulaa ja etusiipeä sekä ylempiä etutukivarsia koskien.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on Adrian Neweyn auto! Vaikka yksityiskohdat eivät olekaan nähtävissä, voi sanoa, että auto on äärimmäinen, aggressiivinen ja kaikkia muita sanoja, joita voi käyttää autosta, joka on viety äärirajoille. Ensi silmäys autoon herätti kaikkien ruokahalun, ja odotan innolla, että pääsemme käymään läpi yksityiskohdat, The Race -sivuston asiantuntija Gary Anderson kirjoittaa.

Autosportin mukaan Aston Martinin auto ei ole "pakattu yhtä tiiviisti" kuin Red Bull, mutta autosta löytyy silti "mielenkiintoista purettavaa".

Stroll ehti ajaa uudella autolla vain muutaman kierroksen. Huomenna, testien viimeisenä päivänä ajovuoron saa Fernando Alonso.

