Mercedes-tallin vakuuttava meno on noussut puheenaiheeksi F1-tiimien yksityisissä testeissä Barcelonassa.

F1-tallit halusivat enemmän testiaikaa tulevan kauden alla, kun sarjan tekniset säännöt muuttuivat rajusti. Ne järjestivät tälle viikolle Barcelonaan viisipäiväiset testit, joihin medialla ei ole asiaa.

Ratatapahtumista on kuitenkin tihkunut tietoja. Niiden mukaan Mercedes on tehnyt talleista suurimman vaikutuksen.

Mercedeksen uusi auto on toiminut George Russellin ja Kimi Antonellin näpeissä moitteettomasti kahtena ajopäivänä. Keskiviikkona Russell ajoi ensin 92 kierrosta, minkä jälkeen Antonelli summasi 91 kierrosta, joiden aikana hän kertoi tehneensä myös täyden kisasimulaation.

Myös Mercedeksen moottoriasiakkaat McLaren ja Alpine ovat summanneet komeat kierroksen Barcelonassa.

Arvostettu motorsport.com-sivusto luonnehtii Mercedeksen testinäyttöä "ensimmäiseksi varoitusmerkiksi muille".

– Nautimme siitä, että kehitymme jatkuvasti. Toivottavasti se vie meidät hyviin asemiin, Russell kommentoi.

Tallit saavat ajattaa autojaan kolmena päivänä Barcelonassa. Mercedes käyttää viimeisen mahdollisuutensa torstaina.

Talvitestejä ajetaan lisäksi kahteen otteeseen Bahrainissa helmikuussa. F1-kausi starttaa Australiassa 8. maaliskuuta.