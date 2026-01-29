Williams-talli pääsee mukaan Bahrainin talvitesteihin ensi kuussa jouduttuaan jättämään väliin F1-tiimien Barcelonassa järjestämät ylimääräiset testit tällä viikolla.
Williams jäi ainoana tallina syrjään Barcelonan viisipäiväisistä testeistä. Mediatietojen mukaan Williamsin uusi auto ei ollut läpäissyt Kansainvälisen autoliiton FIA:n pakollisia törmäystestejä.
Tallipäällikkö James Vowles vahvisti keskiviikkona, että auto on läpäissyt kaikki testit ja valmis radalle Bahrainissa.
Vowlesin mukaan Williams olisi voinut osallistua jo Barcelonan testiviikkoon, mutta se olisi vaatinut kompromisseja varaosien, päivitysten ja Bahrain-valmistelujen osalta. Hän kutsui ratkaisua "äärimmäisen kivuliaaksi".
– Halusimme hakea automme suorituskyvyn rajoja uusien teknisten sääntöjen puitteissa, Vowles perusteli Barcelonasta sivuun jäämistä.
– Tämä nyt rakennettu auto on noin kolme kertaa monimutkaisempi kuin mikään aiemmin rakentamamme asia.
Vowles tunnustaa, että tämä haaste aiheutti muun muassa joidenkin auton osien myöhästymisen. Samalla hän tyrmäsi mediahuhut siitä, että Williamsin auto olisi ollut merkittävästi ylipainoinen.
Viime kaudella Williams oli viides valmistajien MM-sarjassa, mikä on sen paras sijoitus sitten vuoden 2017.
Kausi 2026 käynnistyy Australiassa 8. maaliskuuta.