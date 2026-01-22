Sami Pajarin kauden avauskilpailu rallin MM-sarjassa meni pieleen heti Monte Carlon avauspäivänä.

Toyotalla ajava Pajari jäi torstain ensimmäisellä erikoiskokeella 44,5 sekuntia kärjestä. Toisella pätkällä hänen autonsa jäi pätkän varrelle.

Pajari on kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa kunnossa, mutta paikalta saatujen tietojen mukaan auton vasen takapyörä on kääntynyt osumasta sivulle.

Ongelmia oli myös tallikaverilla Sebastien Ogierilla, joka päätti valita jäiselle pätkälle nastojen sijaan kaksi superpehmeää rengasta.

Ogier ajoi välillä ykkösvaihteella ja hävisi toiselle Toyota-kuskille Elfyn Evansille peräti 38,1 sekuntia lisää. Toyota-kaksikon välinen ero kasvoi kahden pätkän jälkeen jo yli 50 sekuntiin.

– En ole nähnyt tuollaista koskaan elämässäni. Niin paska rengas. Aivan uskomatonta, Ogier sadatteli maalissa.

Evans näyttää saaneen renkaat toimimaan paremmin kuin Ogier.

– Nyt on todella paljon huonommat olosuhteet. Nyt pakastuu ja on loskaa. Todella vaikeaa, Evans kommentoi.

Pian perään tuli hurjaa kyytiä perästä ja otti Monte Carlon rallin kärkipaikan haltuunsa. Ruotsalainen löi Evansin 31,1 sekunnilla ja Ogierin yli minuutilla.