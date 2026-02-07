Trump sanoi tuomitsevansa videon rasistisen kuvakielen, mutta kieltäytyi pyytämästä anteeksi.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei nähnyt sosiaalisessa mediassa jakamansa videon osaa, jossa entinen presidentti Barack Obama ja tämän puoliso Michelle Obama esitettiin apinoina.
Trump kertoi nähneensä vain videon alkuosan ja antaneensa sen alaisilleen julkaistavaksi.
– Katsoin vain alkuosan... en nähnyt sitä kokonaan, Trump sanoi toimittajille presidentin Air Force One -koneessa myöhään perjantaina paikallista aikaa.
Trumpin mukaan myöskään hänen työntekijänsä eivät olleet katsoneet videota kokonaan.
Noin minuutin mittainen video toisti vuoden 2020 vaalien jälkeen esitettyjä salaliittoteorioita, joiden mukaan demokraattien Joe Biden voitti vaalit ääntenlaskennan teknisestä toteutuksesta vastanneen Dominion Voting Systems -yrityksen avulla.
Apinavartaloiset Obamat vilahtivat videon lopulla noin sekunnin ajan. Rasistinen video jaettiin Trumpin tilillä perjantaiaamuna Suomen aikaa.