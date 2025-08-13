Kuumuus koettelee Etelä-Eurooppaa – jo kolme kuollut maastopaloissa

Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja sadat pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.

Etelä-Euroopassa monin paikoin roihuavat maastopalot ovat vaatineet jo kolmannen kuolonuhri, kun espanjalaismies kuoli tiistaina yrittäessään sammuttaa paloja maan länsiosassa.

Aiemmin Espanjan pääkaupungin Madridin pohjoispuolella kuoli toinen mies palossa saamiinsa vammoihin, jotka viranomaisten mukaan syntyivät siitä, kun tallityöntekijänä työskennellyt mies yritti pelastaa hevosia tulipalosta.

Maastoa on roihunnut Espanjan lisäksi ainakin Portugalissa, Italiassa ja Balkanin niemimaalla.

Montenegrossa sotilas kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti, kun sammutusvettä kuljettanut kuorma-auto kaatui maan pääkaupungin Podgorican pohjoispuolella.

Kaikkiaan Etelä-Euroopan maastopalojen vuoksi on evakuoitu tuhansia ihmisiä, ja sadat pelastajat ovat olleet sammuttamassa paloja.

"Elämme nyt huomattavasti lämpimämmässä maailmassa"

Maastopalojen lisäksi polttavan kuumat, yli 40 asteen lämpötilat ovat koetelleet monia Etelä-Euroopan maita.

Esimerkiksi Italiassa neljävuotias lapsi kuoli lämpöhalvaukseen. Romanialaispoika oli löydetty tajuttomana perheensä autosta Italian Sardinian saarella, ja hän kuoli muutamaa päivää myöhemmin sairaalassa Roomassa.

– Kiitos ilmastonmuutoksen, elämme nyt huomattavasti lämpimämmässä maailmassa, sanoo uutistoimisto AFP:lle puhunut ilmastotutkija Akshay Deoras brittiläisestä Readingin yliopistosta.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi ilmastonmuutoksen vuoksi erityisesti Etelä-Euroopassa. Ilmastonmuutos lisää ennätyslämpötilojen ja laajojen maastopalojen todennäköisyyttä.