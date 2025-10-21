Parlamentissa etenkin sen suurin ryhmä, kokoomuksen kotiryhmä EPP, ja laitaoikeistoryhmät ovat vastustaneet komission esitystä.
EPP:n mukaan esitys olisi muun muassa tuonut mukanaan turhaa byrokratiaa, koska monella jäsenmaista on jo omia monitorointivälineitä käytössään.
Suomalaismeppi Katri Kulmuni Renew-ryhmästä sanoi viestipalvelu X:ssä puoltaneensa esityksen kaatamista, koska se olisi lisännyt EU:n valtaa metsäasioissa ja tuonut Suomelle lisää kustannuksia.
Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen mukaan asetus olisi puolestaan ollut tärkeä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja metsien suojelun kannalta, sillä se olisi harmonisoinut tietojen keräämistä.
Suomen Luonnonsuojeluliitto totesi vuonna 2024, että koska Suomella on olemassa jo valmiiksi hyviä käytäntöjä metsätiedon keräämisestä, siirtyminen Euroopan laajuiseen järjestelmään olisi tuskin ollut kovin vaikeaa.
Parlamentissa esimerkiksi vihreät vastustivat komission esityksen kaatamista.
– EPP päätti taas liittoutua laitaoikeiston kanssa tappaakseen esityksen, joka olisi lisännyt tieteellistä tietoa metsistämme ja jota olisi käytetty paitsi metsien suojeluun, myös tuhoisien maastopalojen estämiseksi, kuvaili vihreiden ruotsalaismeppi, ympäristövaliokunnan varjoesittelijä Pär Holmgren tiedotteessa.
Suomalaismepeistä esityksen hylkäämistä vastaan äänestivät vasemmiston Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen, vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö ja demareiden Eero Heinäluoma. Vastaan ryhmänsä kannasta poiketen äänesti myös EPP:n Sirpa Pietikäinen.
Hylkäämistä puolsivat EPP:n Mika Aaltola, Pekka Toveri ja Aura Salla, Renewin Anna-Maja Henriksson, Katri Kulmuni ja Elsi Katainen ja demareiden Maria Guzenina. Sebastian Tynkkynen oli poissa.
EU höllentää kiistellyn metsäkatoasetuksen ehtoja
EU-komission esittämä kiistelty metsäkatoasetus voi olla tulossa voimaan aikataulun mukaisesti jo ensi vuoden alusta lähtien.
Komissio ilmoitti aiemmin syksyllä esittävänsä asetuksen voimaantulon lykkäämistä vuodella "teknisten ongelmien vuoksi".
Komission korkean virkamiehen mukaan komissio aikoo kuitenkin höllentää joitakin raportointivelvollisuuksia, joiden uskotaan ratkaisevan myös it-järjestelmien pelätyn ylikuormituksen.
Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden kuten kaakaon, palmuöljyn, kahvin, puun ja naudanlihan tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa.