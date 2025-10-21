Juuri nyt Avaa

Parlamentissa etenkin sen suurin ryhmä, kokoomuksen kotiryhmä EPP, ja laitaoikeistoryhmät ovat vastustaneet komission esitystä.

Monitorointiasetuksen tarkoituksena olisi varmistaa, että saatavilla on tarvittavaa metsädataa rajat ylittävien uhkien, kuten tuhoeläimien, kuivuuden ja maastopalojen vaikutusten torjumiseksi.

Euroopan komissio teki marraskuussa 2023 esitykset metsien monitoroinnista ja pysyvän metsäkomitean uudistamisesta.

Lisäksi se hyväksyi metsien ja metsätalouden pysyvää asiantuntijaryhmää koskevia muutoksia äänin 327 puolesta ja 256 vastaan.

Euroopan parlamentti on hylännyt tänään tiistaina komission esityksen metsien monitorointikehyksestä ja höllentänyt kiistellyn metsäkatoasetuksen ehtoja.

Suomalaismeppi Katri Kulmuni Renew-ryhmästä sanoi viestipalvelu X:ssä puoltaneensa esityksen kaatamista, koska se olisi lisännyt EU:n valtaa metsäasioissa ja tuonut Suomelle lisää kustannuksia.

Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen mukaan asetus olisi puolestaan ollut tärkeä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja metsien suojelun kannalta, sillä se olisi harmonisoinut tietojen keräämistä.

– EPP päätti taas liittoutua laitaoikeiston kanssa tappaakseen esityksen, joka olisi lisännyt tieteellistä tietoa metsistämme ja jota olisi käytetty paitsi metsien suojeluun, myös tuhoisien maastopalojen estämiseksi, kuvaili vihreiden ruotsalaismeppi, ympäristövaliokunnan varjoesittelijä Pär Holmgren tiedotteessa.

Suomalaismepeistä esityksen hylkäämistä vastaan äänestivät vasemmiston Li Andersson, Jussi Saramo ja Merja Kyllönen, vihreiden Maria Ohisalo ja Ville Niinistö ja demareiden Eero Heinäluoma. Vastaan ryhmänsä kannasta poiketen äänesti myös EPP:n Sirpa Pietikäinen.