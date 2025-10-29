Maastopalojen pienhiukkaset aiheuttavat vuosittain yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa, kertoo tutkimusraportti. Ilmatieteen laitoksen tutkijat osallistuivat raportin tekoon.
Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalojen savujen pienhiukkaspitoisuudet eivät ole lisääntyneet merkittävästi.
Savulle altistuvien ihmisten määrä kuitenkin kasvaa väestönkasvun myötä etenkin paloherkillä alueilla.
Viime vuonna maastopalojen savu aiheutti ennätykselliset noin 154 000 ennenaikaista kuolemaa. Kuolleisuuden kasvu johtuu kuitenkin pääasiassa väestönkasvusta.