Eurooppaa kesällä kärventäneet helteet maksoivat kymmeniä miljardeja euroja, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tulevaisuudessa hintalapun uskotaan kasvavan entisestään.

Kesän äärisäät aiheuttivat Euroopassa vähintään 43 miljardin euron lyhytaikaiset taloudelliset tappiot.

Taloudellisia vaikutuksia on selvitetty sään ja talouden välistä vaikutusta mitanneessa tutkimuksessa, jota ei ole vielä vertaisarvioitu.

Pahiten kärsivät Kypros, Kreikka, Malta ja Bulgaria. Listalla seuraavina olivat Espanja, Italia ja Portugali.

0:37 Katso myös: Heinäkuun lopussa helteet koettelivat myös Suomen luontoa. Turussa tervapääskyjen tilanne oli kriittinen.

Tutkimuksessa arvioitiin kesän helteiden, kuivuuden ja tulvien aiheuttaneen EU:n taloudelle kokonaisuudessaan 0,26 prosentin notkahduksen.

Vuoteen 2029 mennessä kustannusten arvioidaan kasvavan 126 miljardiin euroon.

Todelliset kustannukset todennäköisesti vieläkin suuremmat

Mannheimin yliopiston ja Euroopan keskuspankin taloustutkijat sanovat tulosten olevan "maltillisia", koska niihin ei laskettu viime kuun metsäpaloja tai samaan aikaan tapahtuvien äärisääilmiöiden yhteisvaikutuksia.

– Todelliset kustannukset tulevat esiin hitaasti, koska tapahtumat vaikuttavat elämään ja toimeentuloon monien eri kanavien kautta, kuvailee tutkimusta johtanut taloustutkija Sehrish Usman Mannheimin yliopistosta Guardianille.

Tutkijat toivovat tutkimuksensa auttavan päättäjiä muodostamaan kuvaa äärisääilmiöiden taloudellisista vaikutuksista.

Tutkimuksessa on pyritty selvittämään vaikutuksia laajemmin kuin pelkästään suoria tuhoja arvioimalla.

Siinä on käytetty historiallista dataa sääolosuhteiden vaikutuksesta talouteen ja laskettu mukaan myös epäsuorat vaikutukset, kuten helteen vuoksi lyhennetyt työajat.