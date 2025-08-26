Hurjaa kieputusta – metsäpaloja sammuttamassa ollut helikopteri putosi järveen Ranskassa

Ranskassa on viime viikkoina koettu ennätyksellisisiä metsäpaloja.
Helikopteri putosi järveen Rospordenissa Luoteis-Ranskassa sunnuntaina hakiessaan vettä metsäpalojen sammuttamiseksi.
Jutun alussa olevalla silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy, kuinka helikopteri osuu järven pintaan, alkaa pyöriä holtittomasti ja päätyy lopulta järveen.
Paikallisten viranomaisten mukaan helikopterissa olleet kaksi henkilöä kuljetettiin sairaalaan. Onnettomuudessa ei viranomaisten mukaan tullut kuolonuhreja.
Rajut metsäpalot koetelleet Ranskaa
Elokuun alussa Etelä-Ranskassa riehui pahin metsäpalo 75 vuoteen. Auden alueelta alkunsa saaneen palon arvioidaan tuhonneen 17 000 hehtaaria metsää, kertoo BBC.
Viranomaisten mukaan alueelle lähetettiin yli 2 000 palomiestä. Metsäpaloissa kuoli ainakin yksi ihminen ja loukkaantui 13.
Ranskan pääministerin Francois Bayroun mukaan tapahtumat liittyvät ilmaston lämpenemiseen ja kuivuuteen.
Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi erityisesti Etelä-Euroopassa ilmastonmuutoksen vuoksi.
Ilmastonmuutos lisää ennätyslämpötilojen ja laajojen maastopalojen todennäköisyyttä.