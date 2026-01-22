Alkuvuoden kohutuin sarja saapuu Suomen suoratoistopalveluun perjantaina.

Kanadalainen sihisevän kuuma lätkäromanssi, Heated Rivalry, on julkaisunsa jälkeen noussut yllätyshitiksi maailmalla. Nyt se saapuu vihdoin Suomeenkin katsottavaksi 23.1. HBO Maxille.

Pienellä budjetilla tehdyn sarjan menestys on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti. Sarjan päänäyttelijät ovat muutamassa kuukaudessa nousseet tavallisista tarjoilijan töistä Hollywoodin tämän hetken mielenkiintoisimpien tähtien joukkoon.

Heated Rivalry seuraa kahden kuvitteellisissa kilpailevissa jääkiekkojoukkueissa pelaavan miesjääkiekkoilijan salattua rakkaussuhdetta.

Kiihkeistä seksikohtauksista tunnetuksi tullut kuusiosainen sarja perustuu Rachel Reidin kirjoittamaan Game Changers -kirjasarjaan, jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2018.

– Se oli ensimmäinen kokeiluni minkäänlaiseen kirjoittamiseen. Aloin kirjoittamaan tylsyyksissäni. Tarvitsin jonkin luovan väylän, kun kasvatin pieniä lapsiani, Reid kertoo Hollywood Reporterille.

Nuoret naiset hullaantuivat

Voisi kuvitella, että jääkiekkomaailmaan sijoittuva sarja puhuttelisi ennen kaikkea miesyleisöä. Väärin.

Suuri osa Heated Rivalryn katsojista ja kirjasarjan lukijoista koostuu nimittäin naisista.

Etenkin nuoria naisia on viime vuosina kiinnostaneet juonet, joissa seurataan miesten välistä rakkautta. Esimerkiksi viime vuosina julkaistut Heartstopper, Red, white & royal blue ja Fellow Travelers, ovat olleet suosittuja sarjoja.

Reid uskoo, että monet naiset ovat kiinnostuneet hänen teoksistaan juuri siksi, etteivät voi itse samaistua niihin.

– Monet naislukijani eivät mieluiten halua naisia kirjoihinsa johtuen usein heidän synkistä seksiin liittyvistä kokemuksistaan miesten kanssa. He haluavat mieluummin kadota fantasioihin, joissa ei ole ketään, joihin he voivat suoraan samaistua. He eivät halua asettaa itseään seksikohtauksiin. Se tuntuu heistä turvallisemmalta, Reid kertoo.

Hän uskoo myös, että asiaan vaikuttaa hänen tapansa kirjoittaa mieshahmoja. Reidin mukaan miehet ovat hänen kirjoissaan emotionaalisesti haavoittuvaisia

– He ehkä ovat hiukan erilaisia kuin lukijoideni kumppanit tai entiset kumppanit, Reid arvioi.

Lisäksi Reid uskoo, että kaikkeen vaikuttaa aivan perusmatematiikka ihmisen seksuaalisuudesta. Jos pidät peniksistä, niin miksi et pitäisi kahdesta pelkän yhden sijaan.

– Miehet pitävät lesboseksistä, joten miksi naiset eivät pitäisi tästä? hän summaa.

Jääkiekkokulttuuri

Halifaxista Kanadasta kotoisin oleva Reid on ollut jääkiekkofani suurimman osan elämästään. Tietyt asiat jääkiekkokulttuurista surettivat ja suututtivat kuitenkin häntä.

– Yksi isoin oli homofobia. Mietin usein, kuinka vaikeaa olisi olla kaapissa oleva NHL-pelaaja. Halusin kirjoittaa kirjan, jossa pelaaja tulisi ulos kaapista ja löytäisi onnen sekä rakkauden, Reid kertoo.

NHL:ssä ei ole ainoatakaan avoimesti homoseksuaalia pelaajaa, kertoo esimerkiksi Outsports.

