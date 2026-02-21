Sosiaalisen median hedelmähaasteessa on tarkoitus testata eri makupareja ja yhdistelemällä maistaa suussa jotain aivan muuta. Testasimme, toimivatko makuyhdistelmät oikeasti.
Sosiaalisessa mediassa on viime viikkoina pyörinyt erikoinen hedelmähaaste, joka perustuu erilaisten makujen ja rakenteiden yhteisvaikutukseen.
Haasteen perusteella esimerkiksi maapähkinä ja viinirypäle voivat maistua suussa yllättäen suklaiselta.
Trendiin on ottanut osaa esimerkiksi Radio Novan ja MTV:nkin ohjelmista tuttu Niina Backman.