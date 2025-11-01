Toimittaja Tiia Savukoski on tutkinut, miten rakkaus syttyy ja kestää. Hän jakaa Huomenta Suomen haastattelussa myös omia havaintojaan ja kokemuksiaan aiheesta.

Toimittaja Tiia Savukoski on tutkinut, miten rakkaus syttyy ja kestää. Hän jakaa Huomenta Suomen haastattelussa myös omia havaintojaan ja kokemuksiaan aiheesta.

Pitkät rakkaussuhteet vaativat usein kompromissia ja ymmärrystä. Shutterstock

Savukoski muistuttaa, ettei rakkauden löytäminen ole aina helppoa. Ei ole itsestäänselvyys, että kaksi ihmistä tapaavat ja ovat kiinnostuneita toisistaan. Lisäksi arvojen ja elämäntilanteiden on kohdattava niin, että tunteiden syveneminen rakkaudeksi on mahdollista.

Voiko rakkauden löytää Tinderistä?

Onko suhde tarkoitettu kestämään?

– Maailma on nykyisin erilainen. Ei se pitkään yhdessä pysyminen ole mikään itseisarvo. Ei kannata pysyäkään yhdessä, jos ei ole onnellinen, rakastunut tai valmis tekemään kompromisseja, Savukoski muistuttaa.