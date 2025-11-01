Rakkaus puhututti Huomenta Suomessa.
Rakkaustarinat kiinnostavat ihmisiä, olivatpa ne totta tai kuviteltuja.
– Rakkaus on universaali ilmiö, jota ihmiset yleensä kaipaavat ja tahtovat, toimittaja, podcastaaja ja kirjailija Tiia Savukoski pohtii Huomenta Suomen haastattelussa.
Rakkauden syövereihin sukeltanut Savukoski on tutkinut, kuinka kipinä syttyy, mutta samalla, kuinka kipinää voi pitää yllä jopa vuosikymmeniä jatkuvassa rakkaussuhteessa. Pitkiin suhteisiin mahtuu erilaisia elämänvaiheita ja aallokkoja.
– Ei mikään ole ikinä niin hyvää kuin miltä se näyttää, Savukoski muistuttaa.