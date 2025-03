Tämä kaikki tulee tietää kylmäävästä Adolescencesta – ja sen 15-vuotiaasta tähdestä, josta tuli yhdessä yössä superilmiö

Adolescencesta on tullut valtava maailmanlaajuinen ilmiö, joka herätti laajan yhteiskunnallisen keskustelun siitä, kuinka avoimen naisvihaiset sisällöt voivat radikalisoida nuoria poikia sosiaalisen median kautta. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia sarjasta.

Yksi sarja on ollut kaikkien huulilla ympäri maailmaa kuluvan viikon aikana: Netflixissa 13. maaliskuuta julkaistu brittiläinen Adolescence, jota ylistetään nyt kaikkialla.

Sarjan julkaisun jälkeisten ensimmäisten neljän päivän aikana Adolescencea katsottiin maailmanlaajuisesti yli 24 miljoonaa kertaa ja sen on kuvailtu olevan "lähimpänä television täydellisyyttä vuosikymmeniin".

Neliosaisessa minisarjassa 13-vuotiasta Jamie Milleria (Owen Cooper) syytetään koulutoverinsa Katien murhasta. Sarja alkaa siitä, kun varhain eräänä aamuna poliisit ryntäävät voimalla rauhallisella asuinalueella sijaitsevaan Millerin perheen kotiin ja vievät pidätettäväksi Jamien, jonka epäillään tappaneen ikätoverinsa puukottamalla.

Sarjan on ohjannut Philip Barantini ja sen osaluojana on toiminut Peaky Blinders -sarjassakin näytellyt Stephen Graham, joka myös näyttelee Jamien isää Eddieta. Sarjassa nähdään myös muun muassa The Crown -sarjasta tunnettu Erin Doherty.

Graham on kertonut saaneensa idean sarjasta seurattuaan uutisointia useista eri lähivuosien tapauksista Isossa-Britanniassa, joissa nuoret naiset ovat menettäneet henkensä jouduttuaan nuorten miesten puukottamiksi tai muunlaisen väkivallan kohteiksi.

Sarja käsitteleekin sitä, kuinka nuoret miehet ja pojat voivat joutua incel-propagandan vaikutuksen alaisiksi esimerkiksi Andrew Taten kaltaisten, avoimen naisvihamielisten tahojen toimesta, myös vanhemmilta huomaamatta.

Sen lisäksi, että Adolescence on taidokkaasti toteutettu, se on herättänyt myös laajaa yhteiskunnallista keskustelua varsinkin Isossa-Britanniassa.

Pääministeri Keir Starmer viittasi sarjaan parlamentissa pitämässään puheenvuorossa ja kertoi katsoneensa sen omien teini-ikäisten lastensa kanssa. Kansanedustaja Annaliese Midgley on ehdottanut, että Adolescence esitettäisiin sekä parlamentissa että kaikissa Ison-Britannian kouluissa, ja on saanut tukea ehdotukselleen.

Starmer on myös kuvaillut Adolescencessa kuvatun ilmiön olevan "vastenmielinen, kasvava ongelma" johon "meidän on puututtava".

Miten Adolescence kuvattiin?

Jokainen Adolescencen tunnin mittainen jakso on kuvattu yhdellä otolla. Kunkin jakson kuvaamiseen käytettiin suurin piirtein viisi päivää, joiden aikana otettiin yksi otto aamulla ja toinen päivällä. Näin ollen kukin jaksoista kuvattiin vähintään kymmenen kertaa, joiden aikana näyttelijät ja muu työryhmä pystyivät hiomaan suorituksiaan.

Kohtauksia ei ole siis kurottu yhteen leikkaustaikoja tekemällä, vaan jokainen jakso on ollut tunnin mittainen katkeamaton suoritus näyttelijöiltä sekä kuvausryhmältä. Otot on kuvattu yhdellä kameralla, jota siirrettiin käsiparilta toisille, kuljetettiin autossa ja laitettiin jopa lentämään dronen kyytiin.

Tämä vaati valtavasti ennakkosuunnittelua ja suoritusta harjoiteltiin ohjaaja Barantinin mukaan "kuin tanssia". Harjoitusten aikana tehtiin huomioita, jotka käsikirjoittaja Jack Thorne lisäsi mukaan.

Tekijöiden mukaan sarjan haastavin kuvattava oli toinen jakso, jossa rikosylikonstaapeli Luke Bascombe (Ashley Walters) ja rikoskomisario Misha Frank (Faye Marsay) etsivät vastauksia Katien murhaan Jamien koulusta. Ohjaaja Barantinin mukaan koulukuvaukset olivat "painajaismaiset".

Näyttelijä Stephen Graham on yksi Adolescence-sarjan luojista./All Over Press

Jaksossa nähtävät koulun oppilaat olivat oikeastikin sen koulun oppilaita, joka toimi kuvauspaikkana. Suurta massaa oli hyvin haastavaa hallinnoida, mutta ohjaajan mukaan koulun oppilaat ja opettajat olivat hyvin motivoituneita tekemään parhaansa lopputuloksen eteen.

Kyseisen jakson lopussa käytettiin myös dronea kuvatessa Jamien koulua sekä kotikaupunkia yläilmoista käsin. Jakson oli alun perin tarkoitus päättyä siten, että drone jää taivaalle, mutta ennen kuvauksia päätettiinkin, että kuvaus palaa maan pinnalle löytääkseen Jamien isän, joka on viemässä kukkia parkkipaikalle, jossa Katie tapettiin.

Kuvaukset alkoivat heinäkuussa 2024 Liverpoolissa ja Sheffieldissä ja ne kestivät yhteensä neljä kuukautta.

Kuka on käsittämättömän roolisuorituksen tehnyt 15-vuotias Owen Cooper?

Pääosaroolissa olevan Owen Cooperin, 15, tulkinta Jamiesta on monien mielestä uskomaton.

Adolescence-sarjassa Cooper tekee debyyttiroolinsa, jonka myötä häntä on tituleerattu "maailman tämän hetken puhuttavimmaksi lapsitähdeksi" sekä lahjakkuudeksi, jollaisia ilmenee "kerran sukupolvessa". On häntä ehditty verrata jo nuoreen Leonardo DiCaprioonkin.

Kuvausten aikaan Cooper oli 14-vuotias. Ennen Adolescencea hän oli kiinnostunut ennen kaikkea jalkapallosta, kunnes esiintyminen alkoi vetää puoleensa hänen nähtyään Tom Hollandin roolisuorituksen vuoden 2012 elokuvassa The Impossible.

Ennen rooliaan Cooper harrasti parin vuoden ajan tiistai-iltaisin teatteria manchesterilaisessa ryhmässä, tunnin ajomatkan päässä perheensä kotoa.

Samaisen teatterikoulun kautta Cooper päätyi myös Adolescenceen.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vuoden 2024 alussa sarjan castingista vastannut Shaheen Baig otti yhteyttä useisiin paikallisiin teatteriryhmiin ja nuorisotoimiin löytääkseen osaan nuoren näyttelijän, jolla olisi "karkeaa sekä kaunistelematonta" lahjakkuutta.

Cooperin ryhmän opettaja kehotti tätä hakemaan roolia sarjasta. Adolescencen tuotanto sai satoja hakemuksia nuorilta pojilta, joista yksi oli Cooperilta, joka alkujaan haki Jamien ystävän Ryanin rooliin.

Jamien vaikuttavan roolin tehneestä Owen Cooperista tuli yhdessä yössä ympäri maailmaa tunnettu lapsinäyttelijä./All Over Press

Koe-esiintymisten ja muiden näyttelijöiden kanssa tehtyjen kemiatestin perusteella Graham tiimeineen oli kuitenkin sitä mieltä, että Jamien rooliin olisi ehdottomasti saatava Cooper tämän kokemattomuudesta huolimatta.

Yhdellä otolla tehtävät kuvaukset olisivat suuri haaste kelle tahansa näyttelijälle. Sitä ne eittämättä olivat myös Cooperille, joka ei ennen Adolescence-rooliaan ollut koskaan edes käynyt kuvauspaikalla.

Tämä tarkoitti sitä, että muiden näyttelijöiden tavoin Cooperin oli opeteltava ulkoa kutakin jaksoa varten tunnin edestä dialogia ja pysyttävä roolihahmossaan herkeämättä kuvausten ajan. Cooper harjoitteli kaksi viikkoa, ja oli sitten valmis toimiin.

Neljästä jaksosta ensimmäiseksi kuvattiin sen esitysjärjestyksessä kolmas jakso, jossa Jamie tapaa lapsipsykologi Brionyn, jota näyttelee Erin Doherty.

Erin Doherty näyttelee Adolescencessa lapsipsykologi Brionya.Credit: SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo

Doherty on kertonut vaikuttuneensa valtavasti Cooperin taidoista jakson kuvausten aikana. Jakson alkaessa Jamie vaikuttaa sympaattiselta nuorelta pojalta, joka on syystä tai toisesta ajautunut vaikeaan tilanteeseen. Keskustelun edetessä paljastuu, että lapsella onkin todella synkkä ja aggressiivinen puoli. Dohertyn mukaan tämä muutos tunnelmassa tuntui hänestä aidosti pelottavalta.

– On jokaisen näyttelijän unelma päästä tilanteeseen, jossa unohtaa itsensä ja on oudossa, itse luomassaan todellisuudessa. Se kuulostaa kummalliselta, mutta siihen oikeasti uskoo siinä hetkessä. Jos sinua vastapäätä istuva henkilö tekee työnsä ja sinä teet omasi, Doherty on kuvaillut.

Lopulliseen jaksoon päätyi myös hetki, joka ei kuulunut lainkaan käsikirjoitukseen. Cooper paljasti erään kuvauspäivän toisen oton aikana väsymyksen puskeneen päälle tavalla, joka näkyi myös ulospäin.

– Minua väsytti, joten haukottelin. Sitten Erin tokaisi upean repliikin, ja sanoi, että "tylsistytänkö sinua?". Se yllätti minut ja sai minut hymyilemään, sillä se ei ollut käsikirjoituksessa. En odottanut sitä lainkaan, mutta se oli upeaa, Cooper kertoi kuvauksista.

Kyseinen improvisoitu, spontaani hetki päätyi lopulta sarjaan ja se lisäsi tekijöiden mukaan kohtauksen autenttisuutta entisestään.

Cooper on kertonut jaksaneensa raskaan kuvausprosessin muiden näyttelijöiden tuella. Nuori näyttelijä koki olleensa työympäristössä, jossa todellinen, myös lopputuloksessa nähty "taika" on näyttelijöiden välisen luontevan kanssakäymisen tulos.

Seuraavaksi Cooper tullaan näkemään ainakin kirjailija Emily Brontën teokseen perustuvassa Humiseva harju -elokuvassa, jonka on määrä ilmestyä vuonna 2026. Elokuvassa Cooper näyttelee nuorta Heathcliffia ja sen muissa rooleissa nähdään muun muassa Margot Robbie sekä Jacob Elordi. Tiettävästi ainakin Cooperin äiti kulkee hyvin tiiviisti mukana lapsensa töissä ja pitää huolen tämän jaksamisesta.

Miksi Jamie tappoi Katien?

Adolescencen viimeinen jakso kuvaa Jamien perheen elämää juuri ennen oikeudenkäyntiä, 13 kuukautta tapahtuneen tragedian jälkeen.

Perhe viettää Eddie-isän 50-vuotissyntymäpäiviä kun Jamie soittaa isälleen kertoakseen, että aikoo yllättäen tunnustaa syyllisyytensä siitä huolimatta, että on väittänyt alusta lähtien olevansa syytön. Tieto musertaa sekä isän, äidin että Jamien isosiskon.

– Jamie tietää nyt, mitä hän on tehnyt ja mikä hänen tulevaisuutensa voi olla. Sen ansiosta hän voi nyt pistää tunteensa laatikkoon ja sulkea sen kannen tavallaan itseltään, sarjaa käsikirjoittamassa ollut Jack Thorne on kertonut loppuratkaisusta.

Jamien oivallukseen vaikutti käsikirjoittajan mukaan kolmannessa jaksossa käyty intensiivinen keskustelu lapsipsykologi Brionyn kanssa. Keskustelun aikana Jamie ja Briony käyvät läpi teemoja maskuliinisuudesta ihmisten väliseen vetovoimaan sekä siihen, kuinka vaikutuksille altis Jamie on kohdannut naisvihamielistä propagandaa sosiaalisessa mediassa.

Sarjassa ei kuvata oikeudenkäyntiä tai saada lopulta täyttä varmuutta siihen, miksi Jamie tappoi luokkatoverinsa Katien.

Se, miksi Jamie päätyi murhaamaan kylmäverisesti ikätoverinsa puukottamalla on sarjan luojien mukaan monen tekijän summa. Sarjan aikana selviää, että Jamiella on itsetunto-ongelmia, häntä on kiusattu koulussa, myös Katien toimesta, ja hän on törmännyt incel-sisältöihin internetissä.

Sarjan tekijät ovat kertoneet halunneensa tutkia miesten raivoa, joka voi näyttäytyä väkivaltaisena naisvihana. Thornen mukaan Adolescencen tekijät halusivat pyrkiä tutkimaan monia tekijöitä, jotka saattoivat vaikuttaa Jamien käytökseen.

Stephen Graham ja Adolescencen ohjaaja Philip Barantini./All Over Press

Stephen Graham on kertonut, ettei ennen Adolescencen luomista juuri tuntenut internetin manosfäärejä, joissa Andrew Taten kaltaiset hahmot julistavat sitä, kuinka on heteromiesten oikeus kohdella naisia ja tyttöjä kaltoin ja että epäonni romantiikan saralla olisi naisten sekä yhteiskunnan syy.

Graham on myös seurannut järkyttyneenä nuorten miesten toteuttamaa väkivallan aaltoa Isossa-Britanniassa, jossa kuolettavien hyökkäysten uhrit ovat olleet usein nuoria naisia.

– Mitä yhteiskunnassamme tapahtuu, kun tällaisesta on tulossa säännöllinen ilmiö, Graham on kommentoinut.

– Me olemme kaikki vastuussa: koulutusjärjestelmä, vanhemmat, yhteisö, hallitus ja etenkin sosiaalinen media.

Adolescencen tekijät halusivat myös ylittää narratiivin, jonka mukaan lapsen tekemisistä syytetään vanhempia sekä kasvatusta. Sarjan viimeisessä jaksossa Jamien murheen murtamat vanhemmat käyvät keskustelun, jossa miettivät millaisia asioita heidän olisi pitänyt huomata lapsensa käytöksessä ja olisivatko he voineet estää Jamien hiljattaisen radikalisoitumisen.

Sarja päättyy Jamien koskemattomana pysytelleeseen huoneeseen, jossa Eddie-isä murtuu lohduttomaan itkuun, ja peittelee sänkyyn Jamien nallen pyytäen samalla anteeksi lapseltaan. Eddietä näyttelevän Grahamin mukaan sarjan oli aina tarkoitus päättyä Jamien huoneeseen, josta kylmäverisen murhan tehnyt lapsi revittiin sängystä poliisien toimesta varhaisena aamuna yli vuotta aiemmin.

– Halusimme päättää tarinan siihen, mistä se alkoi.

Lähteet: Forbes, Variety, Independent, The Guardian, Hello!, Daily Mail, Daily Star