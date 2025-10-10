Pornoa vapaa-ajallaan kuvannut miesopettaja oli olevinaan liikaa. Voimaantuminen, avoimuus ja hyväksyntä loistivat yhtäkkiä jälleen poissaolollaan, vaikka huomion olisi tullut kiinnittyä johonkin aivan muuhun, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Leo Kirjonen.

Seksuaalinen vapaus, itsensä ilmaisu sekä oma hyvinvointi ovat teemoja, joita halutaan edistää yhteiskunnassa.

Julkiseen keskusteluun nousi kesän aikana naisten mahdollisuudet kulkea rannoilla halutessaan yläosattomissa,

Helsingissä ihmiset kauhistuivat alastomista saunojista tai mereen pulahtajista. Suomi on aina ollut saunakansaa, mutta välillä tuntuu unohtuvan, että bada bara bastu toteutetaan usein alasti.

Vantaan aikuisten kylpylässä lähekkäin istuminen tai pusuttelu oli monille liikaa.

Samaan aikaan seksiaiheiset tapahtumat kiinnostavat yleisöä.

Somevaikuttajia vai seksityöntekijöitä?

Uutisotsikoissa näkyvät niin parinvaihtobileet, erilaisista seksileluista ja vimpaimista kuullaan liki päivittäin ja otsikoihin nostetaan kuumimpia parisuhde- ja asentovinkkejä.

Erotiikasta tunnettua Onlyfans-sisältöä luovat niin urheilijat, realitysarjojen tähdet tai seksityöntekijäksi itseään kutsuvat . Naapurimaasta löydettiin myös sisältöä alustalle tuottava poliisi.

Kuvattiinpa kärkipoliitikon avustajan kotona myös jonkinmoista lämmöntäyteistä elokuvaa.

Alusta kertoo verkkosivuillaan, että suomalaisten sisällöntuottajien määrä on varsin vähäistä, ja suuri osa heistä on nuoria naisia.

"Monet ovat arvostelleet Onlyfansia ja sen käyttöä, sillä sisällön jakaminen on monien mielestä liian rohkeaa ja moraalitonta", sivustolla kerrotaan.

Kultainen aika

Televisiossa nähdään useita suosittuja ohjelmia, jotka pyörivät seksin tai parisuhteen ympärillä. Parisuhdetta etsitään alttarilta, maaseutuidyllistä tai sen kestävyyttä koetellaan eksoottisella saarella.

Uutisotsikot toisensa perään kertovat seksuaalisen voiman käyttöönotosta ja naisten voimaantumisesta.

Ruokakauppaketjun tuoreen mainoskampanjan taustamusiikki leikittelee Markku Aron 70-luvun hitillä Jestas sentään.

Väestöliitto on seurannut suomalaisten yhdyntätrendien kehitystä vuosien 1971-2023 välisenä aikana.

– Suomalaisten yhdyntämäärät ovat siis laskeneet vuodesta 1971 alkaneen tarkastelujakson aikana kohtalaisen tasaisesti. Muutos näkyy lähes kaikissa väestöryhmissä, tarkasteltiinpa sitten ikää, sukupuolta, parisuhdetilannetta tai parisuhteen kestoa, Väestöliiton tutkimusdatan koosteessa kerrotaan.

Opettaja kuvasi pornoa

Kuluneella viikolla uutisotsikoissa on tiuhaan poristu yläkoulun miesopettajasta, joka maski naamallaan tekee aikuisviihdettä.

Mediamylläyksen, yleisen paheksunnan ja hämmennyksen tiimellyksessä, mies erosi tehtävästään opettajana.

Sexpo-säätiön seksuaalineuvoja Jarna Rintaniemi kutsui tapauksen saamaa huomiota moraalipaniikiksi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on monen edeltäjänsä tavoin puhunut lisätyön tekemisen kannattavuudesta. Nykyinen taloustilanne ja inflaatio on saanut lukuisat suomalaiset etsimään lisäeuroja elämiinsä.

Nyt ensimmäistä kertaa kohun keskiössä, kameran linssin edessä on opettajana työskennellyt mies.

Voimaantuminen, avoimuus ja hyväksyntä loistivat yhtäkkiä jälleen poissaolollaan.

Pornoa tuottava miesopettaja vaikuttaa olleen kuitenkin liikaa.

Katse kiinnittyi laillisesti sivutuloja hankkivan miesopettajan vapaa-aikaan, eikä siihen että alaikäiset pääsevät sellaisen sisällön pariin, joka ei heille kuulu.