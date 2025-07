Aimee, 21, kuoli – sisko uskoo, että hänet houkuteltiin riistämään henkensä

Adele Waltonin suhde sosiaaliseen mediaan on muuttunut sen jälkeen, kun hänen pikkusiskonsa löydettiin kuolleena.

Syysaamu valkeni New Forestin kansallispuistossa Etelä-Englannissa. Adele heräsi poikaystävänsä vierestä karavaanivaunusta.

Hetken päästä pariskunnan luo kaahasi auto, jonka kyydissä olivat Adelen vanhemmat.

Jo ennen kuin ovet lennähtivät auki, Adele näki äitinsä kasvoilta jotain, mitä ei unohda koskaan: kauhua. Hän vaistosi heti, että kyse oli Aimeesta, jonka mielenterveys oli heikentynyt muutamassa kuukaudessa.

Arvaus osui oikeaan. Vanhemmat kertoivat, että pikkusisko oli löydetty kuolleena hotellihuoneesta Sloughissa, 40 kilometrin päässä Lontoosta.

Johtolangat veivät incel-foorumille

Seuraavat viikot kuluivat sumussa. Adele, joka on ammatiltaan toimittaja, alkoi selvittää kuumeisesti, miksi Aimee oli päättänyt elämänsä.

Samalla syntyi kirja Logging Off: The Human Cost of Our Digital World (2024), joka kertoo sekä Aimeesta että internetin säätelemättömistä varjopuolista.

Kävi ilmi, että Aimee oli viettänyt runsaasti aikaa itsemurhaa hautoville suunnatulla verkkofoorumilla, joka on yhdistetty yli viiteenkymmeneen kuolemantapaukseen Britanniassa.

Aimee oli tutustunut foorumilla yhdysvaltalaiseen mieheen, joka oli lentänyt Lontooseen ollakseen paikalla hänen elämänsä viime hetkillä.

Sisko oli kuollut myrkkyyn, jota hän oli saanut yli sataan itsemurhaan yhdistetyltä kanadalaiselta mieheltä.

Naisille suunnattu foorumi

Adele mielsi siskonsa kuoleman alun perin itsemurhaksi. Sittemmin hän on tullut vakuuttuneeksi siitä, että Aimee houkuteltiin riistämään henkensä.

Tähän viittaa erityisesti se, että Aimeen kuluttaman verkkofoorumin on perustanut kaksi "inceliksi" identifioituvaa miestä.

– Heillä on useita alafoorumeita, mutta naisilla on pääsy vain yhdelle eli tälle itsemurhaan kannustavalle foorumille, Adele kertoo MTV Uutisille videopuhelun välityksellä.

Aimeen tapauksen kaltaisia tragedioita on tullut päivänvaloon ympäri maailmaa.

Esimerkiksi Japanissa teloitettiin kesäkuussa mies, joka myönsi murhanneensa yhdeksän sosiaalisessa mediassa tapaamaansa itsetuhoista naisuhria.

Osa anti-gender-liikehdintää

Incelit ovat miehiä, jotka purkavat verkossa katkeruuttaan tultuaan seksuaalisesti ja romanttisesti torjutuksi.

Incel on lyhenne englanninkielisistä sanoista "involuntarily celibate" eli "tahattomasti selibaatissa elävä".

Incel-yhteisöihin kuuluu pääosin heteromiehiä, joista moni suhtautuu naisiin vihamielisesti.

Heidän ajatusmaailmaansa on tutkittu osana laajempaa anti-gender-liikehdintää, jossa vastustetaan tasa-arvoa edistäviä yhteiskunnallisia muutoksia sekä pidetään feminismiä uhkana perinteisille sukupuolirooleille.

Foorumeilla puhutaan naisvihasta, ulkonäköpaineista, torjutuksi tulemisen kokemuksista sekä itsetuhoisista ajatuksista.

Keskusteluista välittyy fatalistinen ajattelu, jonka mukaan maailma on auttamattoman epäreilu inceleitä kohtaan.

Nepsyt erityisen alttiita

Useammalla anonyymillä alustalla rohkaistaan itsemurhaan. Foorumit ovat erityisen vaarallisia mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville.

Myös neurokirjon ihmiset vaikuttavat altistuvan epäterveellisille verkkoalustoille.

– Melkein kaikki uhrit, joista olen kuullut ovat vähän päälle 20-vuotiaita ja nepsyjä. Niin oli Aimeekin, Adele kertoo.

Hän uskoo, että vastaavilta foorumeilta ohjeita ja inspiraatiota saaneita uhreja on enemmän kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää.

– Luulen, että toimittajat ovat varovaisia, sillä uhrien perheitä halutaan suojella. Mutta meitä omaisia on ympäri maailmaa, ja me kaikki kamppailemme asian kanssa omilla tahoillamme.

Lainsäädäntö laahaa

Kirjoittaessaan kirjaansa Adele tutustui verkkohäirinnän moniin muotoihin ja pani merkille, että sitä koskeva lainsäädäntö on täynnä sudenkuoppia.



Lisäksi lakia uudistetaan liian hitaasti siihen nähden, kuinka nopeasti teknologia kehittyy.

Fyysisessä maailmassa tapahtuvaan rikollisuuteen nähden verkkohäirintään suhtaudutaan hänen mielestään kaksinaismoralistisesti.

– Kuvittele, jos joku myisi kaupassa myrkkyä ja rohkaisisi asiakkaita tappamaan itsensä, Adele sanoo.

– Se olisi ennenkuulumatonta, sillä avustettu itsemurha on rikos. Kun se tapahtuu verkossa, teko ei kuitenkaan jostain syystä ole yhtä rangaistava.

Aimeen kanssa hotellissa aikaa viettänyt amerikkalaismies on edelleen vapaalla jalalla. Poliisi ei ole löytänyt mitään mikä todistaisi, että Aimee olisi pakotettu riistämään henkensä.

– Mutta tällä he tarkoittavat viitteitä fyysisestä pakottamisesta ja väkivallasta, Adele huomauttaa.

Päättäjien pitäisi herätä

Adele käyttää nykyään aikansa sosiaalisessa mediassa lähinnä verkkoturvallisuuden ja laajamittaisen digitaalisen lukutaidon puolesta puhuen.

– Tekoälynkin uhkista puhutaan ikään kuin ne häämöttäisivät tulevaisuudessa. On luotu illuusiota, että tekoäly olisi jokin ihmelääke kaikkiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten rikollisuuteen, kansanterveyskriiseihin, ilmastonmuutokseen. Todellisuudessa se vahingoittaa meitä jo nyt monin tavoin.

Adele uskoo tavallisten ihmisten suhtautuvan tekoälyyn kriittisemmin kuin päättäjien.

– Vanhemmat ovat huolissaan lapsistaan, naiset ovat huolissaan oikeuksistaan.... Mutta hallitukset eivät kuuntele muita kuin tekoälyä kehittäviä yrityksiä, ja siihen pitää saada muutosta.