Pornosivuston listaus paljastaa muutoksia suosituimmissa kategorioissa.
Pornosivusto Pornhub on jälleen paljastanut vuoden suosituimmat hakusanansa.
Maailmanlaajuisesti hentai on jälleen vuoden 2025 suosituin hakusana viime vuoden tapaan. Hentai on japanilaisen animen tapaan tehtyä pornosisältöä.
Pornhubin mukaan kiinnostus aihepiiriä kohtaan kasvaa jatkuvasti maailmanlaajuisesti.
Niin ikään seksikkäisiin, kypsempiin äitihahmoihin viittaava termi milf jatkaa toiseksi suosituimpana hakuterminä.
Katsotuimmat kategoriat
Milf oli vielä viime vuonna maailmanlaajuisesti suosituin kategoria sivustolla, mutta nyt se putosi kolmannelle sijalle. Suomessa milf oli kaikista katsotuin kategoria.