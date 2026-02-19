Sveitsiläinen lumilautailija Jonas Hasler on sosiaalisen mediansa ansiosta saanut kunnianimen: "Tiramisumies".
Uutisoimme Pariisin olympialaisten aikaan 2024 norjalaisuimari Henrik Christiansenista, joka hurahti oikein toden teolla olympiakylän suklaamuffinsseihin. Uimarista tuli kesäolympialaisten suurimpia sosiaalisen median ilmiöitä.
Nyt Milano-Cortinan talviolympialaisten ruokaloiden tiramisut ovat olleet samaan tapaan tapetilla. Syynä tiramisujen suursuosioon on ollut sveitsiläinen lumilautailija Jonas Hasler. Hänet on nyt virallisesti nimetty kisojen "tiramisumieheksi".