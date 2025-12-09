



Iida Turpeisen Elolliset ilmestyi Yhdysvalloissa – sitten tapahtui jotain käsittämätöntä ja kirjailija istui Stephen Colbertin vieraana "You must do it", The Late Show with Stephen Colbertin tuotantotiimi ohjasi Iida Turpeista ottamaan kuvia miljoonille tv-katsojille tutun juontajapöydän takana. Julkaistu 09.12.2025 10:52 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Iida Turpeisen romaani Elolliset on valittu merkittävän yhdysvaltalaisen tv-ohjelman joulukuun kirjaksi. Show’n kuvauksista juuri palannut kirjailija tuntee nähneensä "outoa unta". Kirjailija Iida Turpeisen menestysromaani Elolliset ilmestyi 18. marraskuuta Yhdysvalloissa nimellä Beasts of the Sea. Siitä alkoi tapahtumaketju, jota Turpeinen ei omien sanojensa mukaan ymmärrä oikein vieläkään. Vaikka kirja sai heti julkaisun jälkeen ylistävät arvostelut kotimaassa ja myöhemmin myös ulkomailla, marraskuussa Yhdysvalloista saapunut viesti löi ällikällä. Viestin mukaan Elolliset / Beasts of the Sea oli valittu The Late Show with Stephen Colbertin kirjakerhon joulukuun kirjaksi. The Late Show with Stephen Colbert on yksi Yhdysvaltojen seuratuimmista talk show -ohjelmista, ja sillä on noin kolme miljoonaa katsojaa per jakso. Kirjaa esiteltäisiin joulukuun ajan ohjelman katsojille, ja prosessiin kuuluisi Iida Turpeisen haastattelu. Turpeinen kertoo MTV Uutisille nyt, että hänellä meni pitkään sisäistäessä, mitä viestissä oikeasti sanottiin.





– Mietin, mitä ihmettä tämä on. Luenko nyt ihan oikein tätä? Oli pakko pyytää kollegaakin lukemaan viesti minulle ja kertomaan, mitä siinä sanotaan, että ymmärränkö jotenkin väärin, Turpeinen kuvaa hämmennystään.

Tilanne tuntui Turpeisen mukaan siis täysin absurdilta.

– Kun menin katsomaan, keitä kirjailijoita Stephen Colbertin Book Clubissa oli käsitelty, vastaan tuli vain suuria angloamerikkalaisen maailman nimiä, kuten Samantha Harvey ja Ian McEwan. Sitten tällainen tuntematon esikoiskirjailija Suomesta. Että okei, miten tähän päädyttiin? Turpeinen ihmettelee.

Haastattelu jännitti etukäteen

Ensihäkellyksestä toivuttuaan Turpeinen alkoi pakata laukkuaan ja suunnata katsetta Yhdysvaltoihin ja The Late Show with Stephen Colbertiin.

Turpeinen sanoo jännittäneensä tilannetta etukäteen.

Yleensä spontaanisti esiintynyt Turpeinen päätettiin kustantamossa poikkeuksellisesti jopa valmentaa ohjelmaa varten, asua myöten.

Kaikki meni Turpeisen mukaan lopulta todella hienosti.

Haastattelun teki ohjelman tuottaja Ali Jaffe, joka valitsee alustavasti kirjat Stephen Colbertin kirjakerho-osuuteen. Koko haastattelu tulee ulos joulun jälkeen.

– Siellä systeemit olivat niin hyvät ja ihmiset niin kivoja, että kun pääsi paikan päälle, kaikki tuntui vain helpolta ja tosi mukavalta.

"You must do it", The Late Show with Stephen Colbertin tuotantotiimi ohjasi Iida Turpeista ottamaan kuvia miljoonille tv-katsojille tutun juontajapöydän takana.Viivi Arela

Toki Turpeisen piti välillä nipistää itseään henkisesti herätäkseen "oudosta unesta", johon hän oli joutunut.

Yksi mieleen painuneimmista hetkistä oli, kun tuotantotiimi istutti hänet Stephen Colbertin juontajapöydän taakse kuvien ottamista varten.

– Siellä kuvattiin samaan aikaan illan inserttejä, ja Weird Al Yankovic oli vieressä tanssimassa.

Weird Al Yankovic on maailmanlaajuisesti tunnettu yhdysvaltalainen muusikko ja koomikko.

– Onneksi siellä oli ihmisiä todistamassa, joilta saatoin varmistaa, että olin ihan oikeasti Ed Sullivan Theaterin bäkkärillä, kulisseissa, Turpeinen sanoo ja nauraa.

Yksi asia lämmittää sydäntä erityisesti

Iida Turpeisen Elolliset kertoo ihmisen ja luonnon suhteesta stellerinmerilehmän sukupuuton kautta. Se yhdistää tieteen historiaa ja fiktiota pohtien ihmisen ja luonnon haurasta suhdetta.

Turpeisen mukaan suomalaiskirja päätyi kovaan kansainväliseen seuraan kirjan kustantajan, Little, Brownin, loistavan työn ansiosta, mutta mukana oli hänen mukaansa myös silkkaa tuuria.

– Totta kai ohjelmaan varmasti kaikki kustantajat lähettävät omat kirjansa toiveikkaasti, nyt kun siinä on oma kirjakerho-osuutensa, mutta jostain syystä tämä tuottaja oli juuri tämän minun kirjani bongannut ja lukenut. Hän kertoi tienneensä heti, että Stephen varmasti rakastaa sitä ja että se ihan Stephenin tyyppinen kirja.

– Ja kun hän oli pitchannut (esitellyt) kirjan ja Stephen oli sen lukenut, he olivat päättäneet, että tämä se on.

Turpeinen sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että tilanteen ratkaisivat oikeasti kirja ja sen sisältö, ei se, kuka sen on kirjoittanut ja tunteeko häntä Amerikan markkinoilla vielä kukaan.

– Se lämmittää sydäntä ihan kauheasti.

Turpeisen mukaan hänen kirjansa sopii klubikirjaksi myös sen perusteella, millaisia sen aiemmat kirjat ovat olleet.

– Heitä ovat kiinnostaneet nimenomaan kirjat, joissa yhdistyvät tiede ja kaunokirjallisuus. Mutta silti ihan käsittämätöntä, että kaikista kirjoista, mitä heille lähetetään, minun kirjani valittiin, Turpeinen ihmettelee.

Samaan aikaan, kun Iida Turpeista kuvattiin The Late Show with Stephen Colbertin ohjelman kulisseissa, vieressä tehtiin inserttiä Weird Al Yankovicista.Viivi Arela

Stellerinlehmä lentää nyt USA:n markkinoilla

Turpeinen sanoo olevansa erittäin tyytyväinen kirjan englanninnokseen, mikä on hänen mukaansa vielä yksi syy siihen, että Elolliset on lähtenyt maailmalla niin huimaan lentoon.

– David Hackstonin käännös on ihan hirvittävän hyvä. The Guardianin toimittaja, joka teki kirjasta vastikään feature‑juttua, sanoi, että hän ei ollut tullut kirjaa lukiessa edes ajatelleeksi, että kyseessä on käännös. Kieli oli hänen mukaansa niin luontevaa ja hyvää. Guardianin kirjallisuuskriitikolta tämä on paras palaute, minkä ihminen voi saada.

Turpeinen korostaa, että vielä on silti paljon tehtävää, koska käännöskirjat tulevat Yhdysvaltain markkinoille kaukaa takamatkalta.

– Sen huomaa esimerkiksi kirjakaupoissa. Siellä on ensin fiction – ja vähän taaempana translated fiction ihan toisessa hyllyssä. Eli lukijoiden pitää tietää, mitä hakea – mutta nyt tietysti yhä useampi tietää.

Turpeinen sanoo jännittävänsä, mitä Yhdysvalloissa tuleman pitää.

– Ihan hirveä meno on juuri nyt ja kiinnostavaa nähdä mistä tästä tulee, kun markkina on niin käsittämättömän kokoinen. Meillä oli keväällä markkinointipalaverit yhdysvaltalaisen kustantamoni kanssa ja silloin minimitavoite sen suhteen, kuinka paljon ihmisiä markkinointi tavoittaa, oli 17 miljoonaa ihmistä.

– Minä mietin, että mitähän nämä luvut ovat. Nyt ajattelen, että eiköhän tuo määrä tule ihan heittämällä Stephenin suosituksella, tai pelkästään National Geographicista. Siihen pääsin kirjoittamaan esseen kirjasta ja sen teemoista, ja sitä seuraa yksin Instagramissa 276 miljoonaa ihmistä! Aivan järjettömiä lukuja.

– Koko on joka tapauksessa suomalaiselle sellainen, että sitä ei vain pysty käsittämään.

Seuraava kirja jo tekeillä

On siis tultu varsin kauas siitä, kun Turpeinen kirjoitti teoksen.

Hän ei omien sanojensa mukaan uskonut, että suuri yleisö löytäisi kirjaa, jonka aihetta moni vaikutti pitävän erikoisena.

Hän sanoo toivoneensa, että ehkä sen löytäisi pieni joukko, joka osaisi arvostaa työtä, jonka hän oli kirjaa varten tehnyt.

– Muistan, että vielä pari päivää ennen julkkareita ajattelin, että no niin, kohta tämä on ohi.

Nyt Turpeinen kirjoittaa seuraavaa kirjaa unelmiensa paikassa, Helsingin luonnontieteellisessä museossa "residenssikirjailijana". Kirjassa hän aikoo perehtyä yhteen 1800-luvun oudoimmista tiedehuijauksista.

– Minulla on luonnontieteellisessä museossa työpiste, ja olen aivan fiiliksissä. Aina kun menen kahvihuoneeseen, opin jotain aivan hillitöntä, uutta ja ihan superhauskaa. Ja siellä on aina vieressä ihminen, jolta voin kysyä, jos jokin jää epäselväksi.

– Joka kerta, kun menen sinne, ihmettelen, voiko tämä olla totta ja miten ihanaa voi kaikki olla.

Elolliset niittää menestystä Elolliset on saanut loppusyksystä merkittävää huomiota amerikkalaisessa mediassa, kertoo Elolliset-romaanin käännösoikeuksia edustava Finnish Literature Exchange FILI. Elolliset oli Publisher’s Weeklyn kansijuttu syyskuussa.

Kirja listattu odotetuimpien uutuuksien joukkoon myös muun muassa Goodreadsissa, Chicago Review of Booksissa, The Globe and Mailissa, Library Journalissa sekä kirjallisuusblogissa The Millions.

Lisäksi New Scientist ‑lehti valitsi kirjan vuoden parhaiden joukkoon.

National Geographic julkaisi Turpeiselta pyytämänsä esseen merilehmästä maraskuussa.

Britanniassa The Guardian julkaisi laajan haastattelun Iida Turpeisesta marraskuussa.

The Times sisällytti romaanin odotetuimpien historiallisten romaanien joukkoon.

Käännösoikeudet on myyty 28 kielialueelle. 18 käännöstä on jo julkaistu.

Ranskalainen laitos (Flammarion/Autrement, 2024, kääntäjä Sébastien Cagnoli) oli ehdolla Prix du meilleur livre étranger -palkinnon shortlistalle, eli finaalin kärkinelikkoon.

Italialainen laitos (Neri Pozza, 2025, kääntäjä Nicola Rainò) oli ehdolla Premio Strega -palkinnon saajaksi, Se on Italian arvostetuin kirjallisuuspalkinto.

Suomessa Turpeinen voitti esikoiskirjallaan Elollisilla vuonna 2023 Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli ehdolla muun muassa Finlandia- ja Tulenkantaja-palkintojen saajaksi.

Seuraavan kirjan kustantaa WSOY.

2:36 Katso myös tv-juttu lokakuulta 2024, jossa on mukana Iida Turpeisen haastattelu: Tässä ovat käännetyimmät suomalaiskirjailijat viime vuosilta.