Poliisin julkaisema video näyttää, miten helposti tuttu reitti voi muuttua onnettomuuspaikaksi.
Ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi X:ssä Helsingissä poliisin kojelautakameraan tallentuneen hetken.
Videolla poliisiauto ajaa Sörnäisten rantatietä risteysalueelle puolenyön jälkeen.
Pastersteinin mukaan tuttua reittiä ajanut autoilija kääntyy suoraan vastaantulevan henkilöauton eteen, koska liikennevalot olivat pois päältä. Vastaantuleva kuski törmää auton kylkeen voimalla.
– Tuttu reitti, väistämissääntö unohtui kun liikennevalot sammuksissa, Pasterstein kirjoittaa.
Ylikomisarion mukaan kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
– 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein tähdentää.