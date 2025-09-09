Poliisi ajoi takaa moottoripyöräilijää Helsingissä – kamera kuvasi

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja julkaisi videon moottoripyöräilijän kaahailusta Helsingissä.
– Helsingissä valitettavasti menehtynyt noin kuukaudessa neljä henkilöä liikenteessä. Tällaisella menolla voi tulla lisää, kirjoittaa Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein X:ssä.
Kommenttia tehostaa video, jonka voi katsoa yltä.
Videolla moottoripyöräilijä kaahaa ja ohittelee äärimmäisen vaarallisesti autoja jopa väärältä puolelta.
Lopulta moottoripyöräilijää takaa-ajava poliisi saa moottoripyöräpoliisin avustuksella kuskin pysäytettyä.
Pastersteinin mukaan kuskia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hän menetti ajolupansa temppuilun seurauksena.
Helsingissä ei elokuun alkuun mennessä tapahtunut yhtäkään liikennekuolemaa yli vuoteen.
Video: Dennis Pasterstein / X