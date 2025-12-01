Poliisi sakotti maanantaina päivällä henkilöautoilijaa Hämeenlinnanväylällä "tarpeettomasta kaistan vaihtamisesta suuntavilkkua käyttämättä".

Tilanteessa autoilija teki nopean kaistan vaihdoksen, kun se huomasi linja-auton oikealla. Tilanteessa taas takaa tullut kuljettaja joutui tekemään voimakkaan jarrutuksen välttääkseen törmäyksen.

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein tarttui tapaukseen viestipalvelu X:ssä ja jakoi videon tapahtuneesta.

Pasterstein huomauttaa, että taajama-alueella muu autoliikenne väistää linja-autoa, suurempien nopeuksien alueella ei.

– Tämän pitäisi olla selkeää, jos on ajokortti olemassa, Pasterstein muistuttaa.

– Henkilöautoilijan olisi pitänyt ajaa kaistalla vain suoraan. Sen lisäksi ei voi ajaa sivuttaissuunnassa, jos ei käytä vilkkua, hän jatkoi MTV Uutisille.

Pasterstein kuitenkin lisää, että tilanteessa myös linja-autoilijaa olisi voitu sakottaa. Tämä riippuu siitä, miten tilanne olisi voinut jatkua.

– Menikö bussikuskin osalta "by the book", on hyvä kysymys. Olisiko linja-auto tullut kaistalle, jos henkilöautoilija ei olisi vaihtanutkaan kaistaa? Kirurgi leikkaa yhden potilaan kerrallaan, Pasterstein tokaisee.