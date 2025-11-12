Helsingin keskustassa ajanut henkilöauto vaaransi liikenteen pelottavalla tavalla.
Mannerheimintien suunnasta saapunut kuljettaja oli aiheuttaa vakavan yhteentörmäyksen viikko sitten Pohjoisella Rautatiekadulla.
Ylikomisario Dennis Pastersteinin jakamassa videossa näkyy, kuinka mustan henkilöauton kuljettaja vaihtaa kaistaa vastaantulevan liikenteen puolelle. Kuljettaja ei näytä ymmärtävän, että tie vaihtuu risteysalueen jälkeen yksikaistaiseksi.
Lopulta vain vastaan ajavan kuljettajan nopea jarrutus esti varmalta vaikuttaneen yhteentörmäyksen.
– 14 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein ilmoittaa tuomioksi viestipalvelu X:ssä.
Viestipalvelun kommenteissa ihmetellään poliisin hidasta toimintaa tilanteessa.