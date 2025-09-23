Poliisi joutui siirtymään fyysisiin keinoihin saadakseen kaahailijan lopettamaan pakomatkan.
Tapaus sattui viime vuoden heinäkuussa Hämeenlinnassa.
Poliisi oli pysäytysvaloin komentanut bensa-asemalla käynyttä autoa pysähtymään, mutta auto olikin lähtenyt karkuun.
Pakovauhti kiihtyi vaaralliseksi, sillä pahimmillaan ajonopeudet olivat lähes 200 kilometriä tunnissa. Karkuun pyrkinyt kuljettaja muun muassa puikkelehti läpi tietyömaan, seilasi väärällä kaistalla, viis veisasi stop-merkistä ja teki hurjia kurveja risteysalueilla.
Pakomatka kesti noin 40 minuuttia. Lopulta poliisi yritti painostaa kuljettajan pysähtymään törmäämällä karkulaisen auton perään.
Tämäkään ei saanut kuljettajaa lopettamaan pakoaan. Lopulta pako päätyi tieltä suistumiseen, joka tallentui poliisin kameraan.
Katso videolta pakomatkan vaarallisimmat hetket.
Mies sai käräjäoikeudessa tuomion törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Vuonna 1990 syntyneen miehen rikosrekisteristä selvisi, että miehellä on entisyyttä rikollisesta toiminnasta, joten hänet tuomittiin 60 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Koska mies kuitenkin soveltui yhdyskuntapalveluun, määrättiin hänet 60 tunnin yhdyskuntapalveluun vankilan sijaan.