Kun Takon kartonkitehdas sulki ovensa, paperimies Masi Lammelan oli pakko alkaa pohtia elämänsä suuntaa uudestaan.

Masi Lammela viettää ensimmäistä päiväänsä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen sähkölinjalla työvoimakoulutuksessa.

14 kuukauden päästä ovien toivotaan avautuvan takaisin työelämään. Opinahjoon ei pääse kuka tahansa.

– Yksi kymmenestä hakijasta pääsi sisään. Sähkö kiinnostaa, toteaa kouluttaja, opiskelijavalintojen tekijä Lauri Lehtonen.

Kun Takon kartonkitehdas sulki ovensa, paperimies Lammelan oli pakko alkaa pohtia elämänsä suuntaa uudestaan.

– Seurataan nyt mielenkiinnolla, että miten prosessiteollisuus muuttuu. Vihreä siirtymä väistämättä tekee tuloaan. Pitää yrittää olla aallonharjalla. Esimerkiksi energia-ala kiinnostaisi, hän sanoo.

1:59 Katso myös: Työttömyyden kestot pitenevät – pahin tilanne on Tampereella.

Kannustin vai kannustinloukku?

Lammelan mukaan maan hallitukselta on mennyt sekaisin se, mikä on kannustin ja mikä on kannustinloukku – esimerkkinä työttömyysturvan suojaosan poistaminen.

– Tuntuu aika järjettömältä, että esimerkiksi pientä työntekoa ei enää saa tehdä. Jos olisin pitkään työttömänä, pääsisi edes välillä tekemään jotain hanttihommaa ja tienaamaan muutaman euron – se pitäisi virkeänä.

– Nyt pitäisi saada niitä kannustimia, jotka ruokkisivat sitä, että jengi omaehtoisesti oikeasti hakisi töitä, Lammela vinkkaa.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

3:42 "Yli 80 prosenttia työllistyy", kertoo Tampereen Aikuiskoulutuskeskusken kouluttaja Lauri Lehtonen.

Synkästä työttömyystilanteesta huolimatta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa mieliala on toiveikas.

Lauri Lehtonen, kouluttaja, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

– Yli 80 prosenttia työllistyy meillä, toteaa koulutuskeskuksen kouluttaja Lehtonen.

– Ja kouluttautuminen kannattaa aina, summaa Lammela.