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Näin selätät lomastressin | MTV Uutiset



Kun loma ei tunnukaan lomalta – näin selätät kesästressin 1:17 Sosiaalinen media lisää herkästi paineita elää tietynlaista elämää kesällä. Näin voit selättää loma-ahdistuksen. Julkaistu 18.07.2026 06:50 Fanni Parma Oletko lomalla, mutta tunnet silti painetta suorittaa? Työterveyspsykologi kertoo, mistä ilmiö kumpuaa ja miten lomastressistä voi päästää irti. Kesäloman pitäisi olla palautumisen aikaa, mutta monelle se tarkoittaakin kiirettä ja suorituspaineita. On täysin normaalia ladata paljon odotuksia kesälomalle, kun on tehnyt ahkerasti töitä koko vuoden. Loman alkaessa voi kuitenkin olo olla kuin tyhjiin puhallettu ilmapallo, eikä puhtia olekaan tehdä oikein mitään, mitä olisi halunnut tehdä. Tekemättömyys ja voimattomuus saattavat tuntua voimakkaana ahdistuksena. Kun lomalta odottaa paljon, kavala syyllisyyden tunne voi iskeä, jos ei jaksakaan tehdä kaikkea sitä, mitä oli suunnitellut. – Kyse on usein vertailusta. Kun ihmiset jäävät lomille, kysytään aina, mitä teit ja mitä tapahtui. Jo pelkkä muiden kuunteleminen tai somen seuraaminen voi luoda paineen, että pitäisi olla paljon tekemistä, työterveyspsykologi Thea Strandholm muistuttaa MTV Uutisten haastattelussa. Hän on työterveydessä huomannut, että jos työ- tai opiskelupaineet ovat olleet kovat, lomalle siirtyminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Tunne voi olla jatkumoa kiireisestä arjesta. Lue myös: Asiantuntijat tyrmäävät sitkeän harhaluulon kesälomasta: "Vähempikin riittää" Lomalla suorittaminen on jatkumoa arjen kiireelle Jos kesälomaa alkaa suorittaa juoksemalla aktiviteetista toiseen, kiireen tuntu voi pilata nautinnon lomasta. Kun ajatukset ovat jo seuraavassa tehtävässä, ei ole täysin läsnä hetkessä eikä tunnelmoinnille jää tilaa.

Kesäloman aikana on järkevää ja sallittua kysyä itseltään, mitä oikeasti sillä hetkellä tarvitseeShutterstock

Toisaalta ajatus pysähtymisestä voi tuntua hyvinkin ahdistavalta, jos on kova suorittajaluonne. Elämme suorituskeskeisessä kulttuurissa, jossa on pitkä historia ahkeruuden ihannoimisessa. Aktiivisella elämäntavalla saatetaan myös hakea myös muiden hyväksyntää.

– Jos loma on täynnä aikatauluja, kehon vireystila ei laske ja stressitaso säilyy korkeana, Strandholm varoittaa.

Tällöin loma ei enää olekaan palauttavaa. Jos ylivireyttä ei laske, vaan ahdistusta ruokkii tekemällä enemmän ja itseään puskemisella, voi riskinä olla, että lomasta ei saa sitä, mitä oikeasti tarvitsee.

Ahdistus tuntuu kehossa

Suomen suvi on lyhyt, mutta sitäkin suloisempi. Aurinkoinen ilma voi jo itsessään luoda painetta. Pitäisi mennä ulos nauttimaan säästä, eikä jäädä sisälle homehtumaan.

Syyllisyys tekemättömyydestä kumpuaa usein asenteista ja kehon stressitilasta.

– Ajatus on, että on tehnyt jotain väärin, jos ei ole aktiivinen. On tärkeää tunnistaa, mistä tunne tulee ja kyseenalaistaa se, Strandholm kertoo.

Jos on ollut kovassa kiireessä, keho voi olla lomalle jäädessä edelleen virittynyt. Tunne voi purkautua kehossa epämääräisenä levottomuutena, jonka syytä voi olla hyvinkin vaikea tunnistaa.

– Mieli alkaa tuottaa selityksiä, miksi kehossa tuntuu oudolta, ja syntyy virhetulkintoja, että jotain on vialla, Strandholm kertoo.

Hän muistuttaa, että ilmiö on hyvin tavallinen, eikä sitä tarvitse pelästyä. Stressiä voi laskea rauhallisella tekemisellä, esimerkiksi kävelyillä, uimisella tai muulla rauhallisella liikkeellä.

Loman aikana on järkevää ja sallittua kysyä itseltään, mitä oikeasti sillä hetkellä tarvitsee. Suunnitelmia voi muuttaa ja tekemisiä perua.

Elämään kannattaa jättää myös varaa spontaaneille muutoksille, sattumille ja jopa virheille. Usein sellaisista tilanteista jäävätkin mieleenpainuvimmat muistot ja tarinat jälkipolville.

Sometauko voi auttaa

Sosiaalinen media lisää herkästi paineita, kun muut ihmiset jakavat omia lomatekemisiään eetteriin esteettisesti ja valikoiden.

– Kannattaa kysyä, mistä paine syntyy ja kenelle tekemisiään haluaa näyttää, Strandholm kertoo.

Harva jakaa sosiaalisessa mediassa joutenoloaan tai tyhjiä päiviä.

– Kannattaa tunnustella, millaisia tunteita somen selaaminen herättää ja käyttää aikaa mieluummin muuhun, jos se tuntuu paremmalta, Strandholm vinkkaa.

Lomalla on hyvä pohtia omia arvoja ja sitä, ketä varten elää. Sometauon pitäminen lomalla voi olla oivallinen idea, jos huomaa vertailevansa itseään herkästi muihin.

Palautuminen ei ala välittömästi

Loma on tärkeää myös mielen palautumiselle.

– Tutkimusten mukaan mieli ja aivot tarvitsevat tyhjää tilaa, Strandholm paljastaa.

Hän muistuttaa, että on hyvä taito olla erilaisissa tiloissa, eli välillä rauhassa ja välillä kiireessä. Joustonvaran antaminen ja vaihtelu tekevät ihmiselle hyvää.

Anna itsellesi kesäloman aikana joustonvaraa muuttaa suunnitelmia jaksamisesi mukaan.Shutterstock

Jos on paiskinut töitä koko vuoden kovalla intensiteetillä, muutaman viikon loma ei korjaa kaikkea automaattisesti. Palautuminen ei käynnisty heti loman alettua, vaan se voi viedä jopa viikkoja.

– Voi mennä parikin viikkoa, ennen kuin asettuu lomatunnelmaan. Jos viimeinen lomaviikko menee töihin valmistautumiseen, odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Silloin syksyn aloitus voi tuntua ylivoimaiselta, Strandholm varoittaa.

Hän toivoo, että rauhassa olemisen taitoa vaalittaisiin ahkerammin. Arki ei yleisesti saisi olla liian vaativaa, kuormittavaa tai stressaavaa. Tällöin riskinä voi olla ajatusvinouma, että vain lomalla on mahdollista elää hyvää ja täyttä elämää.

Arkeen paluun ahdistus on tavallista

Strandholm korostaa, että ahdistus myös loman loppuessa on normaali tunne. Se ei tarkoita sitä, että loma olisi ollut jollain tavalla epäonnistunut, eikä toisaalta sitä, että arjessakaan olisi välttämättä mitään vialla.

– Siirtymä voi tuntua jopa pelottavalta, mutta se ei ole vaarallista. On normaalia, että siirtymä arkeen tuntuu raskaalta, hän kertoo.

Usein juuri siirtymät ovatkin ihmiselle vaikeimpia. Eli siirtymät töistä kesälaitumille ja samaten lomalta paluu sorvin äärelle.