Onnistunut kesäloma ei vaadi suuria elämyksiä tai rahaa, vakuuttavat asiantuntijat.

Kesäloma herättää monissa perheissä suuria odotuksia, mutta arjen haasteet ja sosiaalisen median luomat paineet voivat tehdä lomasta stressaavan. Onnistuneen ja hyvän loman aikana on ennen kaikkea tärkeää saada levättyä ja viettää tavallista hyvää arkea.

– Se tarkoittaa rentoutumista, lepoa ja palautumista työstä ja koulusta. Yhdessäoloa ja luonnossa olemista. Luonto elvyttää ihmistä, totesi johtava asiantuntija Päivi Lindberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Huomenta Suomessa.

Hän muistuttaa, että perheen ja läheisten yhdessäolo on tärkeintä.

Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija Rozjin Rokhzad arvioi, että vanhempien oma jaksaminen vaikuttaa paljon loman sisältöön.

– Monissa perheissä vanhemmilla oma jaksaminen saattaa olla vähäistä ja kuormitustekijät korkeat. Silloin ei jakseta järjestää lapsille kaikkea haluttua tekemistä, hän kertoo.

– Vanhemmuudestakin on tullut joskus suorittamista, sitä voisi vähentää, arvioi puolestaan Lindberg.

Talous tiukilla

Monissa perheissä taloudellinen tilanne rajoittaa mahdollisuuksia järjestää kalliita elämyksiä. Raha-asioista kannattaa kertoa lapsille ikätasoisesti ja opettaa, että hauskanpito ei ole sidoksissa rahaan.