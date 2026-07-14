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Kesäloma voi koetella parisuhdetta | MTV Uutiset



Kesäloma voi pelastaa parisuhteen tai rikkoa sen – yksi ongelma nousee esiin toistuvasti 1:36 Katso myös uutisjuttu: Kesällä parisuhteessa on paljon odotuksia – kesällä kuitenkin myös erotaan muita vuodenaikoja enemmän. Julkaistu 6 minuuttia sitten Kati Hyttinen Shahin Doagu Kesäloma voi paljastaa parisuhteen kipupisteet, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden löytää kadonnut yhteys uudelleen. Kesä festareineen, lomapäivineen ja lämpimine öineen luo puitteet romantiikalle ja intohimolle, mutta se voi myös paljastaa parisuhteen kipupisteitä ja tuoda pintaan vanhoja ristiriitoja. Pariterapeutti Hanna Myllymaa ja Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg kertovat, että moni suhde jopa kariutuu kesälomalla. – Elokuussa koetaan tilastollisesti vuoden isoin eropiikki. Se ei tietenkään tee kesästä ongelmallista tai tarkoita sitä, että juuri loma aiheuttaisi eroja. Lomaan vain liittyy paljon odotuksia ja toisaalta arki kätkee ongelmia, joiden loma mahdollistaa tulla esiin, Myllymaa kommentoi MTV Uutisille. Myllymaan mukaan elokuu on hänen työssään ehdottomasti kiireisin kuukausi. – Silloin käydään läpi lomalla esiin nousseita toteutumattomia tarpeita. Esiin nousee historiaa siitäkin, mitä kaikkea muuta parisuhteessa on ehkä tapahtunut. Itselläni alkaa elokuussa myös useita eroseminaariryhmiä, jotka täyttyvät kyllä hyvin nopeasti. Lue myös: Elokuussa moni parisuhde päättyy – miten ero hoidetaan hyvin? Toiveet seksistä eivät aina kohtaa Moni parisuhteessa oleva odottaa puolisolta kesälomalla paitsi tavallista yhdessä oloa myös erotiikkaa ja seksiä. – Lomalla on aikaa kohdata toisensa myös seksuaalisesti ja odotetaan, että yhteistyö olisi kitkatonta ja saumatonta ja että tarpeiden tulisi täyttyä. Kun näin ei käykään, tämäkin ehkä nostetaan selkeämmin esille, Myllymaa toteaa.

– Arjessa ei ehkä viitsitä nostaa ongelmia esille, kun viikossa ovat vain ne kaksi vapaapäivää, mutta lomalla ajatellaan, että nyt ehditään käydä asiat läpi. On hyvin toiveikas ajatus, että siitä seuraisi jotain hyvää, mutta aina näin ei käy.

Mies haluaa olla haluttu

Roni Grinbergin mukaan miehillä yksi kesällä pintaan nouseva pulma on epävarmuus omasta haluttavuudesta.

– Teen paljon töitä miesten parissa ja he saattavat kokea, että he eivät ole haluttuja jollain tasolla. Kaikki haluaisivat olla haluttuja ja tulla halutuiksi.

Myllymaa arvioi, että naisten odotukset ovat ehkä erilaisia.

– Nainen haluaa ehkä enemmän tunneyhteyttä, keskustelua, ymmärrystä ja syvällisyyttä. Kun nämä jäävät toteutumatta, se aiheuttaa ongelmia parisuhteessa. Tulee kokemus, että ei ole pidetty eikä haluttu suhteessa.

Mikä avuksi?

Asiantuntijat kannustavat pulmiin ajautuneita tai suhteessa kipuilevia puolisoita avoimeen keskusteluun ja tunteiden esille tuomiseen, vaikka se tuntuisi vaikealta.

– Eli uskalletaan nostaa esille sitä, että haluaa keskustella tai kokee, että on ajauduttu vähän etäälle toisistaan, että yhteys on hieman huono. Tai että seksuaaliset halut eivät ihan täyty, Myllymaa sanoo.

– Ajattelen, että isoin ongelma pinnan alla on se, että emme uskalla tuoda halujamme esille; pelätään, onko hetki sopiva ja loukkaantuuko toinen, tai ehkä toivotaan ongelman menevän ohi, jos ei puhuta siitä. Mutta avoimuuden lisääminen olisi ehdottomasti tosi tärkeää.

Myös Grinberg rohkaisee luomaan vahvempaa keskusteluyhteyttä kumppaniin.

– Se, että itse kertoo omista tarpeistaan tai toiveistaan toiselle, avaa ikkunaa toiselle kertoa omista tarpeistaan, jolloin kommunikaatio saadaan paljon paremmaksi ja läheisemmäksi.

Kuuntele ja kysy

Myllymaa muistuttaa, että parisuhteessa kannattaa opetella myös kuuntelemaan toista.

– Aika monesti käy niin, että jos toinen osapuoli kertoo omia tarpeitaan, toinen tulee vastaan kertoen omia tarpeitaan, jolloin toinen itse asiassa jää kuulematta. "Hei, sanoit, että seksuaaliset tarpeet ei ihan kohtaa. Kerro lisää. Mitä toivoisit lisää?" Tällä tavalla voitaisiin mennä keskustelussa rohkeasti myös syvemmälle, Myllymaa neuvoo.

Puhumisen lisäksi yhdessä tekeminenkin voi auttaa eteenpäin.

– Tehdään jotain kummallekin uutta, joka olisi vähän jännittävää. Se tuo yhteyden takaisin; sen mikä on mahdollisesti ollut silloin, kun on alettu olla yhdessä. Ehkä löydetään toisesta puolia, jotka ovat jääneet arjen jalkoihin, Grinberg sanoo.

Kesä on myös mahdollisuus

Asiantuntijoiden mukaan on hyvä muistaa vielä se, että kesä on lopulta mahdollisuuksien aikaa parisuhteessa.

– Itse toivoisin, että kesä ei olisi odotusarvoisesti vaikeiden asioiden läpikäyntiä ja käsittelyä, vaan ehkä juuri tuo ihana näkökulma, että tehtäisiin yhdessä asioita ja lähdettäisiin vaikka siitä liikkeelle, Myllymaa sanoo.

Oma kuormittuneisuus olisi hyvä osata tiedostaa ensin.

– Aika moni on kesäloman alussa aika väsynyt ja ollaan kovilla siellä arjessa. Otettaisiin vaikka ensin itselle vähän happea ja palautumista ja tehtäisiin mukavia asioita. Ja jos edelleen nousee esiin tarve vaikeiden asioiden käsittelyyn, katsottaisiin siihen sopiva hetki, jolloin molemmat ovat hyvässä mielentilassa ja voimavarat ovat palautuneet.

– Ja tarvittaessa haettaisiin matalalla kynnyksellä apua.

39:29 Onko lomakausi myös erokausi? Mitä tehdä, jos toinen pettää? Asiasta puhuivat toimittaja Shahin Doagun haastattelussa MTV Uutiset Livessä parisuhdeterapeutti Hanna Myllymaa ja Miessakit Ry:n seksuaaliterapeutti Roni Grinberg. Katso koko haasttatelu tästä!