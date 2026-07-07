Kannatko huonoa omaatuntoa siitä, että joudut jättämään koiran yksin kotiin? Aina siihen ei ole tarvetta, sanoo eläinten kouluttaja. Esimerkiksi kesämenojen uuvuttama koira saattaa tarvita enemmän lepoa kuin kuvittelisikaan.
Uimaan, veneretkelle, terassille ja vieraisille? Kesällä on kiva tehdä asioita yhdessä ja ottaa perheen koirakin menoihin mukaan.
Vai onko sittenkään?
Asiantuntijan mukaan tarkka harkinta kannattaa. Kesä saattaa olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa, muistuttaa eläinten kouluttaja ja tietokirjailija Sofia Haapanen. Stressi taas voi altistaa koiran häiriökäyttäytymiselle.
Ihmiset saattavat tietämättään ja hyvässä tarkoituksessa altistaa koiransa uupumuksen partaalle.
– Kesällä moni ajattelee, että on kiva ottaa koira mukaan joka paikkaan, kun ilmat sen sallivat. Koiran näkökulmasta tosi moni asia, etenkin arjesta poikkeavat rutiinit, voivat kuitenkin olla turhan kuormittavia, Haapanen kertoo MTV Uutisille.
– Kuormittavissa tilanteissa erilaiset [kielteiset] käyttäytymismallit taas voivat voimistua ja käyttäytymisen joustavuus vähentyä. Esimerkiksi omaa henkilökohtaista tilaa saatetaan alkaa puolustaa, eikä rentoutuminen onnistu. Asiat, jotka yleensä ovat ok, alkavatkin ärsyttää.
Kesä saattaa olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa, muistuttaa eläinten kouluttaja ja tietokirjailija Sofia Haapanen. Kuvituskuvassa unkarinvizsla-rotuinen koira terassilla kesäpäivänä.
Koiran pitää saada nukkua suuri osan päivästä
Väsy saattaa iskeä myös silloin, kun ihmiset ovat loman tullen koko ajan kotona eikä eläin ehkä saa levätyksi riittävästi.