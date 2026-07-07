



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kesä voi olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa: "Moni ajattelee, että on kiva ottaa koira mukaan joka paikkaan" Kesä saattaa olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa, muistuttaa eläinten kouluttaja ja tietokirjailija Sofia Haapanen. Kuvituskuvassa unkarinvizsla-rotuinen koira terassilla kesäpäivänä. Julkaistu 07.07.2026 18:54 Kati Hyttinen Kannatko huonoa omaatuntoa siitä, että joudut jättämään koiran yksin kotiin? Aina siihen ei ole tarvetta, sanoo eläinten kouluttaja. Esimerkiksi kesämenojen uuvuttama koira saattaa tarvita enemmän lepoa kuin kuvittelisikaan. Uimaan, veneretkelle, terassille ja vieraisille? Kesällä on kiva tehdä asioita yhdessä ja ottaa perheen koirakin menoihin mukaan. Vai onko sittenkään? Asiantuntijan mukaan tarkka harkinta kannattaa. Kesä saattaa olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa, muistuttaa eläinten kouluttaja ja tietokirjailija Sofia Haapanen. Stressi taas voi altistaa koiran häiriökäyttäytymiselle. Ihmiset saattavat tietämättään ja hyvässä tarkoituksessa altistaa koiransa uupumuksen partaalle. – Kesällä moni ajattelee, että on kiva ottaa koira mukaan joka paikkaan, kun ilmat sen sallivat. Koiran näkökulmasta tosi moni asia, etenkin arjesta poikkeavat rutiinit, voivat kuitenkin olla turhan kuormittavia, Haapanen kertoo MTV Uutisille. – Kuormittavissa tilanteissa erilaiset [kielteiset] käyttäytymismallit taas voivat voimistua ja käyttäytymisen joustavuus vähentyä. Esimerkiksi omaa henkilökohtaista tilaa saatetaan alkaa puolustaa, eikä rentoutuminen onnistu. Asiat, jotka yleensä ovat ok, alkavatkin ärsyttää. Kesä saattaa olla koiralle yllättävän stressaavaa aikaa, muistuttaa eläinten kouluttaja ja tietokirjailija Sofia Haapanen. Kuvituskuvassa unkarinvizsla-rotuinen koira terassilla kesäpäivänä. Koiran pitää saada nukkua suuri osan päivästä Väsy saattaa iskeä myös silloin, kun ihmiset ovat loman tullen koko ajan kotona eikä eläin ehkä saa levätyksi riittävästi.

Haapanen kertoo, että aikuinen koira tarvitsee 14–16 ja koiranpentu jopa 20 tuntia unta vuorokaudessa.

– Koiran levon tarve on oikeasti tosi, tosi suurta, ja aika moni koira kokee jonkin verran univajetta liian aktiivisen arjen takia. Siksi on tärkeää huolehtia, että koira saa tarpeeksi lepoa ja sen päiväaktiviteetteja tarkastetaan esimerkiksi viikkotasolla niin, että koira ei vahingossa ylikuormitu.

Palautumisen tarve on hyvä tunnistaa.

– Jos on ollut aktiivinen päivä tai koiran kuormituskynnys on jopa ylittynyt, tarvitaan useita päiviä palauttavaa tekemistä ja lepoa, rauhallista ympäristöä ja koiralle lajityypillisiä juttuja. Vie aikaa, että stressihormonitaso oikeasti laskee.

– Parasta palautumista on rauhallinen ympäristön tutkiminen ja mielihyvää tuottava tekeminen, kuten ruokavirikkeiden parissa puuhailu tai vieretysten sohvalla köllöttäminen, Haapanen listaa.

Miten selvitetään tyypilliset ongelmat koiran kanssa? Juttu jatkuu videon alla.

9:00 Haastattelussa koirien käyttäytymisen asiantuntija Emmi Hakio.

Koti voi olla koiralle täydellinen paikka

Koiran voi siis kesällä jättää välillä kotiin, vaikka itse lähtisi hetkeksi hummaamaan.

– Ihmisillä on herkästi huono omatunto siitä, että koira jää kotiin, jos lähtee itse johonkin kivaan paikkaan. Mutta kunhan koira viihtyy yksin kotona, se on todennäköisesti aivan täydellinen ratkaisu. Se saa levätä tarpeeksi ja olla kotona rauhassa sen sijaan, että se viedään yhtäkkiä ehkä vähän outoon paikkaan, jossa on ympärillä paljon asioita, joihin se ei ole tottunut tai joita se joutuu sietämään.

– Etenkin jos tekeminen ei ole koiralle luonteenomaista tai lajityypillistä, se ei välttämättä koe edes hirveästi iloa mukana olemisesta.

Haapanen muistuttaa, että koiraa ei tietenkään pidä jättää liian pitkäksi aikaa kotiin yksin. Myös koiran muut tarpeet, kuten päivittäinen tutkimisen ja yhdessä olemisen tarve sekä liikunta, on otettava huomioon ennen esimerkiksi terassille karkaamista.

Kesällä moni ajattelee, että on kiva ottaa koira mukaan joka paikkaan, kun ilmat sen sallivat. Koiran näkökulmasta arjesta poikkeavat rutiinit voivat kuitenkin olla kuormittavia. Tämä koira vaikuttaa nauttivan olostaan terassilla./All Over Press

Väsynyt voi hepuloida

Mistä sitten tietää, että koira on yliväsynyt? Ehkä yllättäen se näkyy yliaktiivisuutena.

– Me ihmiset ajattelemme helposti niin, että jos koira on levoton, pitää tehdä vielä pidempiä lenkkejä ja aktivoida koiraa vielä enemmän, jotta se väsyisi ja rauhoittuisi. Mutta tosiasiassa vireys voi olla väsymyksen oire. Tämänkin ehkä moni tunnistaa lapsista. Ilmiönä koiran yliväsymys on ihan vastaava.

– Ylikuormitus voi näkyä myös niin, että koiran sopeutumiskyky tilanteissa vähenee ja käyttäytymisestä tulee äkkipikaisempaa. Koira saattaa myös turhautua helposti, eikä rauhoittuminen ota onnistuakseen. Kaikki tämä voi tosin johtua myös terveydellisestä ongelmasta, kuten kivusta.

Yksi merkki väsymyksestä voi olla niin sanottu kotiintulohepuli.

– Se voi kertoa siitä, että lenkki on voinut olla vähän turhan kuormittava. Jos taas hepuleita on vähän siellä sun täällä, se voi kertoa pitkittyneestä kuormituksesta.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2024.

Katso myös: Mistä koiran häiriökäyttäytyminen johtuu, entä mitä lääkkeeksi?

10:29 Keskustelemassa eläintenkouluttajat Sofia Haapanen ja Evi Koskinen.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Kesäloma voi olla koiralle stressaavaa | MTV Uutiset