Moottoripyöräilijä menehtyi liikenneonnettomuudessa Kirkkonummella perjantai-iltana, tiedottaa poliisi.
Onnettomuus sattui Porkkalantiellä noin varttia yli seitsemän illalla.
Moottoripyörän kuljettaja ajautui tieltä syystä, jota ei toistaiseksi tiedetä.
Hän menehtyi vammoihinsa onnettomuuspaikalla. Muita henkilöitä ei ollut osallisena onnettomuudessa.
Onnettomuuspaikan raivauksen ja poliisin tutkintatoimien vuoksi liikenne Porkkalantiellä kulki illalla yhdellä kaistalla. Poliisi on ollut tapahtumapaikalla ohjaamassa liikennettä.
Viranomaiset jatkavat onnettomuuden syyn selvittämistä. Tällä hetkellä tapahtunutta tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena, josta epäiltynä on menehtynyt moottoripyörän kuljettaja.
Tapahtumasta ei tiedoteta enempää.